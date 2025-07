A la Presidenta no le corresponde determinar culpabilidad de Adán Augusto: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum aclaró que no corresponde a ella determinar si Adán Augusto es culpable o no.

No le corresponde a la presidenta determinar culpabilidad o no del senador Adán Augusto López , por la relación con su exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez señalado de trabajar con el crimen organizado.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional insistió que será la Fiscalía General de la República la que determine si hay pruebas para una acusación.

“No, no le corresponde a la Presidenta de la República definir quién es culpable o no la fiscalía en este caso del estado y si es requerida la Fiscalía General de la República, así se tiene que solicitar, pues tiene que hacer las investigaciones y en todo caso de las investigaciones pues tienen que surgir los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad de una persona o no, pero todo tiene que tener pruebas, así es el sistema penal acusatorio nuestro país. Todo tiene que tener evidencia”.

En tanto, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Bermúdez Requena, cuenta carpeta de investigación desde noviembre de 2024.

“ Desde el 2024, a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco, había ya indicios de la participación de este sujeto . Es de manera oficial hasta noviembre del 2024 cuando la Fiscalía General de justicia del Estado de Tabasco, inicia una carpeta de investigación, y en febrero del 2025 ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, por el gobernador Javier May se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto, él a partir de febrero del 2025 cuenta con un orden de aprehensión”.

Detalló que el gobierno federal colabora con la localización del exfuncionario estatal.

“Estamos trabajando en ello, estamos colaborando con el gobierno del Estado para su búsqueda. El gobierno del Estado es quien lo está buscando, el gobierno federal está apoyando en la localización de este sujeto. Es importante mencionar que en Tabasco en febrero, recordemos también que la presidenta Claudia Sheinbaum ordena un reforzamiento a la seguridad de Tabasco, por todos los hechos violentos que venían dándose de varios meses anteriores, pasamos de un promedio diario de 3.2 homicidios un total de 90 en el mes de febrero a un promedio de 1.7 por medio diario en junio entonces después de qué la presidenta ordene el reforzamiento en seguridad del gobierno federal hay una disminución de 45% en los homicidios”.

Por su parte el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla descartó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador haya sido informado cuando gobernó Tabasco, sobre la posible relación de Hernán Bermudez y el crimen organizado, pues enfatizó, debía pasarse por un proceso de análisis.

“Hasta que lleva todo un proceso, mucho muy detallado de análisis, hasta entonces es cuando se puede compartir, ya que esté comprobada, se proporciona a las fiscalías en su momento…

-¿En este caso de Bermúdez Requena se informó al entonces gobernador sobre esta situación?

- No se puede informar algo que no está comprobado, que no está sujeto a un análisis serio, formal”.

Y es que de acuerdo a documentos entregados al periodista José Luis Montenegro, a Militares y agentes de inteligencia elaboraron reportes sobre el ex secretario de Seguridad de Tabasco, y que fueron entregados a López Obrador.