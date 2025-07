Ovidio Guzmán sigue en prisión en EE.UU.: García Harfuch

Negó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que Ovidio “el Ratón” Guzmán; haya sido liberado de prisiones tras el acuerdo firmado el 11 de julio, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para declararse culpable por empresa criminal continuada , uno de los delitos más serios en la legislación estadounidense, así como dos cargos por conspiración en tráfico drogas.

En la mañanera desde Palacio Nacional, el funcionario reconoció que desconoce si ahora se encuentra en algún centro de menor seguridad.

“Está confirmado que Ovidio no está libre, que sigue bajo custodia, que sigue en prisión, pero tal como se mencionó, fue detenido por autoridades mexicanas y entregado a Estados Unidos bajo el tratado de extradición… —

-¿Es decir, Ovidio sigue en una prisión de menor seguridad o por qué?

-No tenemos conocimiento si de menor seguridad, lo que sí tenemos confirmado, hasta el día de ayer, es que estaba bajo custodia, que está en prisión y que continúa detenido“.

Y dijo que una vez que concluya su proceso ese país, México analizará solicitar su extradición

“Los delitos por los que se extradita, son delitos porque son cometidos en Estados Unidos o en perjuicio de Estados Unidos, eso no quiere decir que aquí no tengan delitos pendientes, Ovidio también tiene orden de aprehensión aquí en México…. no, no sería repatriación, después tendríamos que solicitar nosotros ahora una extradición, para que pueda ser juzgado aquí así es… primero hay que ver cómo culmina el proceso que está llevando a cabo en Estados Unidos porque repito no está libre, está detenido. El acuerdo no en ningún momento se habla de una liberación de Ovidio, él está detenido, si bien ha tomado un criterio de oportunidad en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no quiere decir que esté libre, o que haya indicios de qué vaya a salir libre pronto, al momento no lo tenemos”.