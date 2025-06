Mucho ruido y pocos votos en la elección del acordeón

Desde ayer por la mañana me dispuse a recorrer la ciudad de México, no solo para apreciar sus bellos monumentos, estuve en casillas de la elección judicial, la constante fue que estaban vacías, lo mismo en la Gustavo A. Madero que en Cuauhtémoc, en Álvaro Obregón, Venustiano Carranza e Iztacalco.

Me encontraban con filas y filas y filas de gente, pero era para la barbacoa, los pollos rostizados y las tortillas, por aquello del taquito placero y dominguero.

Para los ciclistas fue un día normal, la rodada bicicletara no se detuvo y ahí teníamos a cientos y cientos de personas pedaleando por toda la ciudad sin ningún problema, como si no pasara nada.

Como cada fin de semana el domingo es paseo dominical, y no puede faltar en la capital mexicana. Ampliar

¿No, no puede estar sucediendo esto?, me dije, es la elección judicial, vamos por los nuevos jueces, magistrados y ministros del país, somos cien millones de mexicanos con credencial para votar.

¿Por qué hay casillas con tan poca gente y por qué en algunas no se para ni una mosca?. Pregunte a algunos vecinos, porque el poco interés en votar.

¿Usted va a votar?, ¿tuvo poca información o no le interesa?, -no, no, na voy a participar, no me interesa. Yo ya voy a entrar a trabajar y no creo que me dejen salir para votar”, respondieron.

Entonces, alrededor de las 11:00 de la mañana se difundían las imágenes, regresó el que andaba ausente y se le concedió votar, el expresidente Andrés López Obrador reapareció después de ocho meses para emitir su sufragio desde Palenque, Chiapas.

Eso va a animar la elección, pensé, ya había votado la presidenta Claudia Sheinbaum , antes de ir a Acapulco a celebrar a la Marina, también lo había hecho la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez a quien tuvieron esperando más de una porque su casilla tardó en instalarse.

¡Nada¡, para las 15:00 horas seguían casillas vacías, sin gente, desangeladas, y los que acudían a votar lo hacían apoyados de su acordeón, igual que los hizo el expresidente AMLO.

En algunas casillas del país de registró muy poca afluencia durante la jornada de la elección judicial. / Octavio Garci Ampliar

Y es que la brigada “antimapaches” , denunció que por repartir acordeones los organizadores estaban pagando hasta cuatro mil pesos.

Y en el colmo de las sorpresas electorales, “boletas marcadas”, ¡oh¡ ¡si!, paquetes de boletas ya maracadas, ¿en dónde?, en Sinaloa, los representantes de la casilla que contempla el Distrito 2 Judicial, denunciaron paquetes marcados y votados.

Antes de la media noche, la consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala confirmó lo esperado, de cien millones de electores solo votaron 13 millones y se estima además un millón de votos anulados.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó, en mensaje nocturno, que la elección judicial se tradujo en todo un éxito.

Sin embargo, las Organizaciones Sociales que integraron la Brigada “antimapaches” sentenciaron que estas elecciones son un monumental fraude.

El tocayo de Guadalupe Taddei, es decir, Guadalupe Acosta Naranjo anunció que hay elementos para una impugnación no solo nacional sino internacional.

La Brigada “antimapaches” está integrada por organizaciones sociales como Somos México, Frente Cívico Nacional, UNE México, Quinientocracia e Iniciativa Ciudadana.

Ademas de Iniciativa Galileos, Somos Impacto y México Unido.

Así este proceso, donde el oficialismo le dio el tiro de gracia al Poder Judicial y donde hubo mucho ruido y pocos votos.