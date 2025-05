Brigada “antimapaches” van contra acordeones en la elección judicial: Emilio Álvarez Icaza

Somos MX puso en marcha las brigadas “antimapaches” que van contra los acordeones y malas prácticas en las elecciones judiciales del próximo 1 de junio , por “reformas hechas a partir de mayorías mal representadas”, señaló el integrante de la organización civil, Emilio Álvarez Icaza Longoria.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, reprochó las prácticas originadas en el INE como la decisión de “no inutilizar las boletas no utilizadas” , por lo que señaló “estamos viendo un proceso desigual”.

Sobre la dinámica que realizarán las brigadas, detalló que serán dos muestras que les permitirán mostrar aspectos cuantitativos y cualitativos del proceso electoral.

Dijo que los brigadistas estarán vigilantes, que no transiten los acordeones ni la distribución de despensas, entre otras prácticas.

Durante la jornada, dijo, habrá un despliegue de brigadistas y “vamos a dar cortes informativos y recopilando datos que quienes atenten contra el proceso”.

Detalló que a través de la página somosmx.org.mx los ciudadanos podrán participar y documentar lo que ocurra, pues señaló “infelizmente estamos regresando a prácticas que creíamos ya superadas”.