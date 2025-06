AMLO reaparece para emitir voto en elección del PJ… “me da gusto vivir en un país libre y democrático”

Gusto por vivir en un país libre y democrático se dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al reaparecer ante los medios de comunicación al acudir a una casilla especial para emitir su voto y participar en el proceso de elección de jueces, juezas, ministros y ministras además de magistrados y magistradas.

#ElecciónJudicial | Apoyándose en un acordeón, el expresidente Andrés Manuel López Obrador votó en la casilla especial ubicada en el Parque Central de Palenque.



📹: Roberto Barboza.

🔴https://t.co/vVSEq4N1Vn pic.twitter.com/o1N9f4e1Xr — W Radio México (@WRADIOMexico) June 1, 2025

Tras tomarse algunos minutos para hacer su votación, el político tabasqueño aseguró que nunca en la historia de México, el pueblo, de manera directa, había decidido y había tenido derecho de elegir a integrantes del poder judicial.

“Es la primera vez en la historia, por eso quise participar, en esta histórica elección. Lo segundo, que me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático y lo tercero, también compartir con ustedes una opinión, algo que confieso públicamente: tenemos a la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum, lo repito, la mejor presidenta del mundo”. — afirmó.

Indicó que esta es la tercera vez que sale de la quinta en la que vive desde que dejó la presidencia, ya que, recordó, sigue preparando el libro que sacará a la luz a fin de año.

“ Me da mucho gusto verles y un saludo a todo el pueblo de México, no he podido salir, es la tercera vez que salgo de la Quinta porque estoy escribiendo, estoy haciendo algo que les va a gustar mucho sobre nuestra grandeza cultural, pronto van a conocer un nuevo libro, pronto, muy pronto, a finales de año, muy bien, estoy muy bien ”.