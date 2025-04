Abasto de medicamentos en hospitales públicos quedará entre abril y mayo, si proveedores no cumplen se cambiarán: Eduardo Clark

En entrevista con Gabriela Warkentin, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, informó que la cancelación de la licitación de medicamentos no altera de manera sustantiva el plan de entrega de medicamentos, “todavía no concluimos”, el rezago más lento fueron los de patente, los de alto costo, como los del cáncer, “que no se resolviera en marzo no es que no se resolviera el problema”, los medicamentos han incrementado, deberíamos tener el abasto en el mes de abril o mayo, si los proveedores no cumplen se cambiarán, hay que finalizar la primera entrega para estabilizar.

Clark dio a conocer que la licitación cancelada no es todo lo que se compró de medicamentos, si no se hubiera cancelado el sobrecosto hubiera sido de 13 mil millones, por eso se inicio la investigación por parte de la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno para cambiar de proveedor para adquirir las 175 calve de medicamentos mal compradas con mejor precio y calidad, “tenemos que reponer el proceso en su totalidad”.

“Estoy yo que creo que no se si tranquilo es la palabra, lo que habíamos planificado a principio del año va a ser más tardado, tardará más tiempo en cumplirse, pero el proceso continúa, yo cada día veo más proveedores que hemos adjudicado cosas, que hemos pedido, están llegando con mayor intensidad que como empezaron… puedo en siguientes días dar más información si quieren datos específicos. Se está incrementando el volumen de entregas, empezó lento eso es innegable, se está regularizando ese volumen de entregas, esperamos se note pronto. El proceso de licitación no influye en lo ya pedido para abril, junio y parte de julio”.

La secretaria del @BuenGobierno_mx canceló la compra de #Medicamentos, por sobreprecio. Tras esta decisión ¿está garantizado el abasto?#AlAire 🎙️ @EduardoClark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud.



El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud dio a conocer que ya llegó el 70 por ciento del primer pedido de medicamentos y se han entregado casi 300 millones de piezas, “eso nos da abasto todo el mes, da abasto de abril, un poco más de mayo, además iniciamos a pedir dos meses más de dos productos”.

En los contratos de medicamentos no se pide toda la totalidad, se solicitan cada que se necesitan, se van llenando los anaqueles, “el proceso más complicado siempre es la entrega”, los contratos están abiertos para dar estabilidad conforme se consumen y se sigan pidiendo, “después sea un tema de ir resurtiendo lo que se consume… han sido dos meses difíciles, no ha mejorado tan rápido pero creemos se está estabilizando… si hay proveedores que incumplen en primeras entregas lo vamos a cambiar, veremos quienes tendrán el compromiso”, concluyó.

