Se mantienen quejas de derechohabientes por desabasto de medicamentos

“El que espera, desespera”, un refrán muy popular que se aplica una y otra ves en el sistema de salud pública de nuestro país ante la falta de medicamentos, una pesadilla que pareciera no tener fin.

A pesar de que el gobierno insiste que será a través de la compra consolidada como se garanticen todos los medicamentos e insumos, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) viven otra realidad. Angélica Ugarte, atiende a su hija Alejandra hace 14 años por epilepsia, afirmó que aún debe dar vueltas para conseguir el tratamiento, incluso en farmacias particulares.

“La atienden en la clínica 23 del Seguro Social y recientemente desde el año pasado en el Hospital de la Raza también, el tratamiento es a base de anticonvulsivos. Desde el año pasado el medicamento Lacosamida no lo tienen desde mediados de año y recientemente ya tampoco tienen el Levetiracetan”. — Angélica Ugarte

“La cuestión con el Lacosamida el medicamento cuesta mil 400 pesos la caja, entonces tengo que estar comprando dos cajas por mes, empezó a agotarse y tuvimos que recorrer media ciudad para conseguirlo y terminamos consiguiendo una caja en Zumpango y otra caja en Tizayuca”.

Al hacer un recorrido por algunas clínicas y hospitales en la Ciudad de México, fue posible ver con cansancio y gestos de dolor a Bertha Barragán Oceguera que mientras mostró los nudos que la artritis le ha provocado en sus manos, brazos y piernas, afirmó que sigue en espera que lleguen sus tratamientos a la clínica 49 ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Artritis Reumatoide, cataratas en los ojos y no hay medicamento, no hay nada… Metrotexato al 2.5 y la Gabapentina 300 que fue la que me dio un reumatólogo particular… acudí a mi clínica, se me negó darme un pase para reumatología y me estoy viendo particularmente". — Bertha Barrangán Oceguera

“Entre cinco y seis mil pesos… mis hijos me están dando, me están apoyando porque no puedo trabajar y en las clínicas familiares de verdad, que abastezcan el medicamento, porque yo veo mucha gente, no hay Losartán, no hay Enalapril”.

Mientras la Secretaría de Salud, dio a conocer que se solicitaron 381 millones de unidades de medicamentos reactivos, pruebas, dispositivos y más representando casi dos meses de abasto, en el sector privado este atraso ha significado un incremento en sus ventas, así lo reconoció Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias A.C. (UNEFARM).

“Cuando hay como más desabasto llegamos a tener picos donde la farmacia puede estar vendiendo entre un 5 y un 20% más de su venta normal y esto derivado de que no hay algunos medicamentos en el sector público… son desde lo más básico desde un antigripal, un antibiótico hasta sobre todo el tema de enfermedades crónico degenerativas que tenga que ver con presión alta, con azúcar, con los lípidos altos o problemas del corazón”. — Juvenal Becerra

Estos picos se han registrado entre diciembre y enero además de junio y julio de cada año. Ante ello dio a conocer que buscarán un acercamiento con el gobierno de Claudia Sheinbaum, a fin de apoyar en la garantía de la entrega de medicinas, algo que comentó, se intentó desde la administración de Andrés Manuel López Obrador sin obtener respuesta.

“Como nosotros estamos en cinco mil 600 puntos en 23 estados de la República y en poblaciones muy alejadas, en zonas urbanas y obviamente en las grandes urbes pues ayudarle al gobierno a que podamos surtir el cuadro básico de medicamentos”.

Destaco que un mexicano invierte alrededor del 35% de su ingreso mensual en atenciones médicas. Rafael Gual, director General de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), insistió que la industria tiene disposición para la entrega en tiempo y forma sin embargo recordó que aún hay dos licitaciones pendientes, una por las claves que declaradas desiertas, y otra más por las 175 claves adquiridas con sobrecosto de 13 mil millones de pesos.

“Que aquí hay que aclarar que no es una condición derivada de una mala actuación de la industria sino al contrario, la industria actuó como se le pidió y ha estado apoyando todo el tiempo. Sin embargo pues ellos estimaron que hay errores en la adjudicación lo cual conlleva también afectaciones para las empresas que ganaron y que tienen un contrato firmado y que les asignaron pero esto obviamente ralentiza la posibilidad de tener los medicamentos donde se requieren”. — Rafael Gual

Recordó que a ello se suma que el gobierno aún adeuda alrededor de ocho mil millones de pesos, de los 12 mil que se tuvieron tras el cierre del Instituto de Salud para el Bienestar, sin embargo, confió que sigan las negociaciones y se avance con ese compromiso.

“Tuvieron poco tiempo en la planeación de una licitación consolidada, pues toma cerca de nueve meses, aquí tuvieron tres meses para hacerla, fue falta de experiencia en muchos casos. En fin, espero que estas lecciones sirvan para futuras licitaciones, inclusive para esta misma licitación el próximo año en el 2026”.

“En ninguna clínica hay medicamentos”, fue como la señora Remedios, respondió a la pregunta si en la clínica que le corresponde, la número 9 de San Pedro de los Pinos en la Benito Juárez, le entregan su tratamiento completo.

“No hay medicamentos, no hay médicos, me mandan a Unifila, pues le hacen un papel escrito, la recepcionista, dice que pasemos a la Unifila, ahorita ya tenemos tres, cuatro o cinco meses que no hay medicamento para la diabetes, ‘Nepaglafina’ (Empagliflozina) y para la osteoporosis, a estos comprando, mil y tantos pesos”. — Remedios

Afirmó esperar en Unifila mínimo de tres horas a pesar de tener una cita programada cada mes. Falta de médicos y especialistas, fue precisamente otro de los reclamos que se tienen en el sector público y de lo que abordaremos en la siguiente entrega.

Síguenos en Google News y encuentra más información