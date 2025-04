En compra de medicamentos parece que el único propósito es ahorrar dinero, hay pacientes sufriendo: Xavier Tello

“La licitación y compra consolidada debió estar resuelta a finales del año pasado para que el primero de enero los anaqueles estuvieran llenos de medicinas, hemos escucha pretextos en las mañaneras durante meses… iniciamos el mes de abril y evidentemente hay algo que no funciono”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el analista y consultor en temas de salud, Xavier Tello, dijo que se habla mucho de los sobreprecios, parece que el único propósito es ahorrar dinero y no es la manera de beneficiar a los pacientes, “en ninguna parte dice darle al paciente el medicamento para que no muera”.

El analista y consultor en temas de salud puntualizó en que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, cuestiona cualquier precio en la compra de medicamentos, “si no le gusta lo echará para atrás” y no toman en cuenta que “hay pacientes sufriendo que llevan sin medicamento desde enero, que cuando no lo tienen empeoran, que están en peligro sus vidas”.

Se están contradiciendo con lo que explican en las conferencias, si tomarán medidas ya existirían medicamentos en los anaqueles o casas de los pacientes, pero están cancelando las compras, “hay quejas todos los días porque algo falta”, señaló.

Tello informó que no cree que ellos estén enterados de lo que realmente sucede en las clínicas, hablan de porcentajes y que van a respetar los contratos, pero ya no existe un Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que pruebe lo que dice el subsecretario de Salud, Eduardo Clark.

