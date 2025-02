“El Mayo” Zambada podría declararse culpable para evitar la pena de muerte en EU

Ismael “El Mayo” Zambada está dispuesto a declararse culpable para que los fiscales de Estados Unidos no pidan la pena de muerte, dijo su abogado, Frank Pérez.

“El señor Zambada no quiere ir a juicio<b> </b>y está dispuesto a aceptar la responsabilidad de un cargo que no implica la pena de muerte

— Dijo en entrevista para Reuters, el abogado Frank Pérez