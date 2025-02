En Morena estamos limpios, asegura Ricardo Monreal

Ni la Cámara de Diputados, ni Morena en lo particular, tienen nexos o vínculos con delincuentes como es el caso de Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, aseguró el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.

Igual que lo hizo la presidenta Sheinbaum, el líder parlamentario dijo desconocer a dicho abogado y que él también se toma fotografías con mucha gente a quien no conoce de manera personal.

Con lo ocurrido en el caso de Ismael “Mayo” Zambada, se abrió un debate sobre soberanía nacional y Estado de derecho. ¿Puede justificarse la injerencia extranjera en nombre de la justicia? La historia ofrece precedentes y lecciones. Comparto mi reflexión. https://t.co/Tjyh3pZw9s pic.twitter.com/7rAxMLicmt — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 23, 2025

Es más, señaló que este escándalo obedece a una campaña mediática de quienes están en contra de la 4T, e insisten en vincular a Morena con la criminalidad.

Rechazó tajantemente que posibles revelaciones de Ismael Zambada pudieran alcanzar a Morena o al gobierno federal.

Eso nunca va a ocurrir, porque “estamos limpios”, aseguró Monreal.

“No, nunca nos va a alcanzar ni en la eternidad ni en ningún lugar, somos limpios y nunca habrá en Morena ningún tipo ni de complicidades ni de delincuencia. Lo que hay es la representación popular de todos, aquí no hay nada de eso, estamos totalmente limpios, estamos vacunados”. — Ricardo Monreal, diputado de Morena

Y es que el fin de semana se dieron a conocer algunas fotografías en las que aparece Juan Pablo Penilla, uno de los abogados de “El Mayo” con personajes del gobierno federal anterior y el actual, así como con legisladores del partido guinda y de inmediato se desató una versión sobre nexos de Zambada con el gobierno.

Y la oposición, sobre todo del PAN, divulgó que hasta la propia Cámara de Diputados le había hecho un reconocimiento a Juan Pablo Penilla y arremetió contra la presidenta Sheinbaum quien aparece al menos en un par de fotografías con dicho abogado.

Pero también el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, subió a redes sociales una aclaración en la que afirma, con documentos, que el reconocimiento que se hizo en uno de los salones de la Cámara Baja fue a petición de la entonces diputada panista Teresa Castell o de un asesor de la ex legisladora del blanquiazul en el 2023.

🚨𝐀𝐂𝐋𝐀𝐑𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍

Como Presidente de la @Mx_Diputados hago públicos los documentos donde en la Legislatura pasada, 𝐚 𝐩𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐩𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐀𝐍, 𝐌𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥, 𝐬𝐞 𝐥𝐞 𝐨𝐭𝐨𝐫𝐠𝐨́ 𝐮𝐧… pic.twitter.com/uzP2As4XFc — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) February 23, 2025

Finalmente, el líder de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, negó que pudiera haber fuego amigo en este escándalo, pues en Morena no hay fracturas ni divisiones, insistió en que no se trata de defender a nadie, pero también dejó claro que no mete las manos al fuego por nadie, ni por Juan Pablo Penilla ni por nadie.