No caemos en chantajes ni amenazas… no gobernamos con una carta: Sheinbaum sobre “El Mayo”

No gobernamos con una carta, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum ante amenazas de "El Mayo" Zambada.

Aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum que no hay temor alguno en su gobierno por las palabras del líder del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada que al exigir su repatriación al gobierno de México a través de una carta, advirtió que a relación entre ambos países podría deteriorarse si no se gestiona su regreso.

Durante la mañanera aseguró que se están siguiendo los protocolos adecuados en las comunicaciones con los representantes legales de “El Mayo” porque, dijo, no hay nada inusual en el manejo del caso.

“Ni caemos en chantajes ni caemos en amenazas, cumplimos con nuestra responsabilidad, con la Constitución y con las leyes, frente a una situación como está a dónde va uno, pues al derecho de cualquier mexicano, cualquiera que este sea y lo que dice la Constitución y lo que dice la ley porque juramos respetarla, entonces no es ni caer en chantajes, ni caer en amenazas ni en lo que diga un periódico o lo que diga el otro o lo que recomiende un analista financiero, nosotros cumplimos con la ley y es lo que debemos hacer y para eso está la Fiscalía y para eso los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo que debe hacerse”.

Sheinbaum Pardo pidió no olvidar que “El Mayo” Zambada es un individuo con órdenes de aprehensión en México, y ningún delincuente dijo, será protegido por el gobierno mexicano por lo que enfatizó que será la Fiscalía general de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores las que valoren el caso y den respuesta a la solicitud de regreso a México.

“Nosotros no tenemos temor de nada de eso porque no establecemos relaciones de contubernio con nadie y que se actúe en el marco de la ley y la Constitución, todos aquellos que están diciendo es que está cediendo ante amenazas, no, es la ley y la Constitución lo que tiene que marcar en este y en todo y las convicciones de que debe cumplirse entonces, ya que nos platique el Fiscal y en su momento lo que haga la Secretaría de Relaciones Exteriores con base a sus protocolos”.

Por cierto que la Primera Mandataria se deslindó de conocer o haber tenido relación alguna con el abogado que tramita el retorno de “El Mayo Zambada” Juan Pablo Penilla a quien el Partido Acción Nacional, señaló de haber participado en la campaña de Claudia Sheinbaum y de ser parte del narco gobierno.

“Primero no conozco a la persona, pero sí es importante aclarar porque sale una fotografía ahí, ni sé exactamente qué lugar es, pero en la campaña, en los recorridos que hace uno por el país, pues se saca uno fotografías con muchísima gente y cuando uno está en territorio no sabe uno exactamente con quién se toma una fotografía, lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México que no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie”.

Después de los señalamientos que dio el Partido Acción Nacional contra Morena y que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez señaló a la panista María Teresa Castelll de solicitar el espacio para el premio de Embajador de la Paz a Penilla y que esta se defendiera, Sheinbaum Pardo subrayó la importancia de que cualquier investigación relacionada con Penilla Rodríguez o su equipo sea llevada a cabo de manera justa y legal.

“Y ahora resulta que esta persona fue premiado por el PAN por una diputada del PAN entiendo, pero lo más importante, aquí no se establecen relaciones de complicidad con nadie, como decía Juárez, nada ni nadie por encima de la ley, y eso es lo que nos da fuerza, lo que nos da autoridad, entonces eso por encima de todo y si hay investigaciones contra esta persona o cualquier otra persona que proceda siempre las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República”.

La Presidenta de México también criticó la manipulación que, dijo, se ha hecho en redes sociales, señalando que un alto porcentaje de interacciones, sobre todo en “X”, provienen de cuentas falsas (bots).

“Entonces, ¿qué es lo que hacen en esta red? Compran cuentas y hay empresas que se dedican a este, pues trabajo que no es muy loable que digamos, ¿verdad? En donde se inventan cuentas y entonces empiezan a subir de manera automática a la red Entonces, de un estudio que hicimos, 70% eran bots de este fin de semana y casualmente son los mismos bots de narcopresidente, narcocandidata que se utilizaron en su momento. Entonces, es una realidad virtual esa, no tiene nada que ver con lo que piensa la gente, ya cada vez influye menos esa red social, por lo menos en México".