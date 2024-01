A 10 días no sabemos nada de Lorenza Cano: Buscadora de Salamanca

“Buscadoras nos la tenemos que ‘rifar’ solas, no hay de otra”, asegura Alma Lilia Tapia madre buscadora y vocera del colectivo “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos”, quien señala que a 10 días de la desaparición de Lorenza Cano “no sabemos nada de ella” pese a la detención de dos sospechosos se cuestiona ¿De qué sirve

A raíz de la desaparición de su hijo, Gustavo Daniel Gómez Martínez el 1 de mayo de 2018 en Villagrán, Alma Lilia inició el colectivo de búsqueda en apoyo a más de 260 familias de las cuales, 206 continúan en la búsqueda, actualmente las buscadoras que lo integran aseguran que “Lore no había tenido amenazas, era muy apegada a la ley” y su hija era quien acompañaba en las búsquedas de José Cano y su primo, compartió en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco

¿De qué sirvió que detuvieran a los presuntos responsables? señala “sino los han hecho que declaren y no sabemos nada de ella”

Afirmó que pese a la capacitación que reciben del Estado, que les brinda protección en las búsquedas, “en salamanca no tenemos apoyo del municipio, me duele y preocupa que son 10 días y no sabemos nada de Lore”.

Alma Lilia asegura que “la intensidad de la búsqueda no minimiza, no se quita… sigo en la lucha y espero traer un día a mi hijo de regreso a casa”.