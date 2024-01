Que el presidente cumpla su palabra en caso Ayotzinapa: Cristina Bautista

“Que el presidente cumpla su palabra, falta poco para que termine su mandato y él se comprometió a resolver el caso, queremos que nos reciba y que nos diga ¿Cómo vamos a caminar?”, expresó Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa luego de que el presidente afirmó que dará acceso a los archivos del Ejército, pero sin la presencia del GIEI, el grupo de expertos en los que aseguró “no confío”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la madre de uno de los jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014, detalló que ayer se presentaron a la reunión con Segob el grupo de padres que fueron expulsados del colectivo desde agosto de 2022, cuando habrían solicitado libertad para los integrantes de la familia Abarca, “responsables de la desaparición forzada de nuestros hijos”.

Ante tal sorpresa afirma, el colectivo decidió levantarse de la mesa, y aunque reconoció que “todos tiene derecho de saber la verdad, ellos nos fallaron” y señaló “fue una trampa para que nos enfrentemos los padres”.

Tras la negativa del presidente de una nueva intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, señaló “nosotros no sabemos en qué parte van los documentos, son 800 folios los que faltan y confiamos en esos representantes legales, gracias a ellos el gobierno de Peña Nieto no pudo entregar los cuerpos de un crimen que uso para tapar otro crimen… gracias a ellos no se cerró el caso”.

Y señaló “ahora resulta que el gobierno descalifica su trabajo por defender al ejército, ellos manejaron el C4 desde que los estudiantes salieron de la prepa. Fue un crimen de estado y el Estado tiene que resolverlo”, sentenció.