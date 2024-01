Parece que no quieren avanzar en el caso de los 43… me pidieron dejar de hablar de eso: AMLO

Sin dar nombres de manera directa, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en duda el deseo que sea resuelto el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero ocurrido en 2014.

Desde Palacio Nacional el Primer Mandatario, aunque ofreció disculpas, se mostró molesto al asegurar que tanto padres de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, como su defensa, le solicitaron dejar de hablar del caso en las mañaneras.

“Lo digo aquí porque en la última reunión que tuvieron, todos le pidieron a los representantes de nosotros, les dije que les informara de esto, todos dijeron que no querían que hablara de esto en la mañana y ofrezco disculpas pero no me puedo quedar callado, es como si yo participara en el paco de silencio… los dos”

Al ser cuestionado sobre la liberación provisional de uno de los principales involucrados en el caso, Pablo Vega Cuevas, alias “El Transformer”, en Estados Unidos, López Obrador se pronunció por una investigación profunda sin embargo insistió que su gobierno ha mostrado disposición para aclarar lo ocurrido a los jóvenes pero dijo, los padres y abogados no se han involucrado más, sin contar con la participación de instancias internacionales como el Grupo de Expertos Independientes o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“¿Por qué no nos permite ingresar al archivo? claro sí, ingresen al archivo pero ya porque se nos va el tiempo, nosotros necesitamos avanzar, un mes para que visiten todo el archivo, lo que quieran, no, no nos da un mes, bueno dos, no… tres, ah bueno pero que vengan los del GIEI´S, ya no les tengo confianza a los del GIEI… ¿qué no pueden los abogados contratar expertos en manejo de archivos y nosotros ayudamos para que se les pague? No les proponemos, les damos los recursos para que contraten a quien quieran, pero parece que no quieren que se avance… pues los que han manejado esto y también gente del extranjero”.

El Jefe del Ejecutivo Federal aseguro que el caso no está fácil porque, los involucrados lo enredaron de manera deliberada para que no se conociera la verdad entre ellos mencionó además de al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, al senador independiente Emilio Álvarez Icaza ex titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quien acusó a López Obrador de haber traicionado a las víctimas al desaparecer a los desaparecidos.