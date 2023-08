No hay ruptura sino unidad entre las "corcholatas": AMLO

El presidente López Obrador aseguró que no hay posibilidad alguna de ruptura al interior de Morena por los diferendos en torno a las empresas que habrán de hacer las encuestas espejo para elegir al candidato o candidata presidencial.

Señaló que en todo caso hay algunas dudas, nerviosismo o incluso incertidumbre. Sostuvo que hay unidad entre los contendientes y en el pueblo también y refrendó su respaldo al dirigente nacional de Morena.

Destacó que no ve manipulación del proceso interno y que respetará la decisión de la gente que participará en las encuestas para dicha elección tan importante. Reiteró que los diputados afines a Marcelo Ebrard están en su derecho de denunciar los "acarreos" o lo que consideren incorrecto de Claudia Sheinbaum.

"Están en su derecho, pero yo apoyo a los que están llevando a cabo el proceso, y voy a respetar la decisión que tome la gente, voy a apoyar los resultados de las encuestas siempre lo he dicho. No veo en ningún caso, ninguna manipulación, lo que existe es inquietud, son dudas, nerviosismo y es propio de las vísperas de una decisión tan importante que va a tomar la gente no el Presidente. ¿habrá alguna ruptura? – No, no hay ninguna posibilidad, ninguna posibilidad. ¿hay unidad en Morena? – completamente".

Se le preguntó si se reunirá con los aspirantes, pero respondió que no.

El tabasqueño dijo tener mucha confianza en los 6 aspirantes de la 4T, pues son personas muy responsables y refrendó su respaldo al dirigente nacional de Morena.

"Decir, que le tengo mucha confianza a los que están participando para ser coordinadores del movimiento de transformación, son gente responsable, todo los 5 hombres y una mujer, y respaldo el trabajo de los dirigentes".

López Obrador recordó que ya habló con los gobernadores y les pidió que no apoyen a nadie, a ninguno de los aspirantes.

Dijo que a diferencia del bloque opositor, en el que por cierto Claudio X González les está haciendo gran favor al nombrar como asesor económico a José Ángel Gurria o en materia de seguridad al ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca acusado de diversos delitos.

Con sarcasmo, el tabasqueño expresó:

"Imagínense el favor que nos hace Claudio X. González al nombrar como coordinador de su proyecto económico a José Ángel Gurría, quien fue secretario de Hacienda cuando rescataron con dinero del pueblo a los potentados, qué más podemos pedir. Claudio y todo ese bloque proponen al que fue gobernador en Tamaulipas y que tienen denuncias como coordinador de seguridad pública. Nada más estoy esperando que nombren a Chumel Torres como asesor en Educación, a Fox en Bienestar y a Carlos Salinas en el combate a la corrupción, le vamos a dar a Claudio una condecoración".