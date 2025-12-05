¿Quién fue el Polivoz Eduardo Manzano? Lo que debes saber sobre el actor y comediante miembro de Los Polivoces

Legendario comediante, famoso Polivoz y talentoso actor, Eduardo Eugenio Manzano falleció este viernes a los 87 años, según dio a conocer su hijo Lalo Manzano a través de un comunicado en redes sociales.

Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo — Eduardo Manzano hijo.

Aunque su hijo no dio a conocer las causas del fallecimiento del primer actor, se sabe que en 2020 sufrió una infección biliar cuando tenía 82 años, aunque no existe certeza de que esté relacionada con su muerte.

¿Quién era Eduardo Manzano, comediante miembro de “Los Polivoces”?

El actor, nacido en la Ciudad de México el 18 de julio de 1938, era originario de la colonia Guerrero y el mayor de dos hermanos, pero antes de convertirse en una leyenda de la comedia mexicana, estudió ingeniería electrónica en el Instituto Politécnico Nacional.

Fue miembro de Los Polivoces, el icónico dueto que conformó junto con Enrique Cuenca, actor fallecido en el año 2000 a los 60 años. Ambos se conocieron durante un concurso de comedia llamado La Hora del Imitador, en el que empataron. Desde entonces se unieron para convertirse en uno de los duetos humorísticos más populares de México, alcanzando su mayor éxito en los años 70.

A lo largo de las años, su carrera actoral continuó con múltiples proyectos, entre ellos la serie Una familia de diez, donde interpretó al entrañable Don Arnoldo.

El comediante tuvo tres hijos con Lourdes Martínez, solista del grupo Los Impala: Eduardo, Ariel y Maricela. Posteriormente se separó de Lourdes y estableció una relación con Susana de Manzano.

Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento. Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa. — Eduardo Manzano hijo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘La noche W’ del jueves 24 de septiembre con el comediante Eduardo Manzano