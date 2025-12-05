El desgaste silencioso de Sheinbaum: aprobación cae a 74%, el nivel más bajo en su gestión

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un alto nivel de aprobación presidencial, sin embargo, ha tenido una disminución con el pasar de los meses. La última encuesta de Enkoll para W Radio y El País revela que la aprobación presidencial se ubica en el 74%, lo que representa una caída de cuatro puntos respecto a septiembre.

Este porcentaje es el más bajo registrado desde el inicio de su administración, y de manera simultánea, la desaprobación alcanzó el 24%, el nivel más alto de rechazo en su gestión.

¿Cómo ha cambiado la percepción sobre el rumbo del país?

Mientras tanto, la percepción ciudadana sobre el rumbo del país también refleja este retroceso, pues solamente el 62% de los encuestados considera que la situación “va mejorando”, una cifra considerablemente baja respecto a diciembre del 2024.

En contraste, el 34% opina que el país “va empeorando”, este porcentaje es el registro más alto desde que Enkoll lleva a cabo esta medición.

¿Qué grupos muestran mayor desgaste en apoyo al gobierno?

Pero si se analizan las cifras por grupos de edad, es más notorio el desgaste en la confianza entre los más jóvenes:

Jóvenes de 18 a 24 años: La aprobación de Sheinbaum se desplomó a solo el 61%, con el 37% que desaprueba su trabajo, convirtiéndose en el sector con mayor nivel de rechazo.

De 25 a 34 años: Una cifra similar al grupo anterior, con siete de cada diez personas que aprueban su gobierno.

Lo interesante es la aprobación en el grupo de adultos mayores.

55 a 64 años: ocho de cada 10 encuestados están a favor del gobierno de Claudia Sheinbaum.

65 años o más: su base social más sólida, beneficiaria de programas sociales, mantiene una aprobación abrumadora del 86% y solo 11% de desaprobación.

¿Qué temas generan mayor preocupación entre la población?

Más allá de la aprobación general de la presidenta, los temas de agenda son el verdadero talón de Aquiles de su gobierno, principalmente los rubros de combate a la corrupción y seguridad, de los cuales las cifras registradas son las peores desde que Sheinbaum asumió el poder:

Combate a la Corrupción: 59% de los mexicanos cree que el combate a la corrupción “va empeorando”. Solo un 38% ve mejoría, reflejando el impacto de escándalos que tocan a figuras clave de Morena como Adán Augusto López.

Seguridad y Narcotráfico: El 57% de los encuestados opina que la seguridad y el narcotráfico están “empeorando”, percepción que se fue al alza por eventos de alto impacto, como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A esta crisis de percepción se suma la economía y los servicios de salud, que también registran sus peores números en un año de gestión, con un 46% y 44% de la población, respectivamente, percibiendo que la situación está empeorando.

Esto ha tenido un impacto en cómo se identifican los ciudadanos respecto a los partidos políticos, pues Morena perdió el 9% de aquellos que simpatizaban con el movimiento, y la cifra de apartidistas aumentó y ahora son el 27%.Por su parte, la oposición se mantiene en los niveles más bajos históricamente: el PAN con el 11%, MC con el 7% y el PRI con el 5%.

