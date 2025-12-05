Aseguran narcotienda en Atizapán de Zaragoza; detienen a un hombre y hallan drogas y armas

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de la Secretaría de Marina y Policía Municipal aseguraron una narcotienda en Atizapán de Zaragoza ubicada en la colonia Lomas de San Miguel, donde se localizaron armas y posibles estupefacientes. La acción dejó como resultado la detención de un sujeto identificado como Julio “N”.

¿Cómo se realizó el cateo en el inmueble?

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación tras una denuncia ciudadana sobre la posible comercialización de narcóticos en ese punto, el Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial una orden de cateo. Con el mandamiento autorizado, personal de la Fiscalía mexiquense, Marina y policías municipales ingresaron al inmueble.

¿Qué aseguraron las autoridades en la narcotienda?

Dentro del lugar fueron encontradas armas, un cargador, cartuchos útiles, básculas tipo gramera y bolsas que contenían aparentes drogas. En el operativo también fue detenido Julio “N”, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

¿Qué pasará con el inmueble asegurado?

El inmueble quedó bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para determinar la dimensión de la operación delictiva y posibles responsables adicionales. Además, la Fiscalía reiteró que mantendrá vigilancia en la zona para prevenir la venta de narcóticos.

