En diciembre, SAT bloqueará cuentas de Banamex, HSBC, BBVA y otros bancos

El SAT anunció en un comunicado cómo y cuándo podrán bloquearse cuentas bancarias en México durante diciembre, y explica por qué Banamex, HSBC, BBVA y otros bancos deberán acatar estas medidas para evitar riesgos fiscales y de lavado de dinero.

Cuando hablamos del SAT, los mexicanos siempre encendemos las alertas. Y ahora que en redes comenzó a circular la versión de que el SAT “bloqueará cuentas” en diciembre, vale la pena aclarar qué es real, qué no y por qué esto sí puede ocurrir… pero no de la forma en que muchos creen.

La autoridad fiscal no congela cuentas por capricho: lo hace bajo reglas que marcan la Ley Antilavado y el Código Fiscal de la Federación.

Aquí te explico, con calma y sin tecnicismos, por qué Banamex, HSBC, BBVA, Santander y otros bancos deben acatar estas disposiciones, y en qué casos una cuenta puede terminar bloqueada.

¿El SAT realmente puede bloquear cuentas bancarias?

Sí, pero no de manera masiva ni automática. El SAT solo puede ordenar el bloqueo, inmovilización o restricción de cuentas cuando detecta irregularidades graves relacionadas con:

operaciones presuntamente ilícitas

incumplimiento fiscal reiterado

identidad no verificada

riesgo de lavado de dinero (según la LFPIORPI)

Los bancos están obligados a colaborar porque la ley los reconoce como “entidades sujetas a supervisión”. Es decir: no pueden negarse.

¿Por qué los bloqueos ocurren en diciembre?

Diciembre es un mes crítico para el SAT por una razón simple: es cuando más dinero se mueve en México. Aguinaldos, bonos, compras navideñas y transferencias masivas hacen que aumente la vigilancia de operaciones inusuales.

Las instituciones financieras deben reportar:

depósitos superiores a 15 mil pesos en efectivo

movimientos inusuales que no coinciden con el historial del cliente

actividad sospechosa entre varias cuentas

Cuando el SAT recibe un reporte de operación inusual, puede solicitar al banco revisar o restringir temporalmente la cuenta hasta aclarar la procedencia del dinero.

¿Bloquearán cuentas de forma masiva en Banamex, BBVA, HSBC y Santander?

No.

No existe ningún operativo masivo. No hay una campaña generalizada. No habrá bloqueos por sectores.

Lo que sí ocurre —y esto está verificado— es que si una cuenta presenta señales de riesgo, el banco debe actuar de inmediato. Y diciembre aumenta ese riesgo porque se multiplica el flujo de efectivo.

¿Qué puede hacer que bloqueen mi cuenta?

Estas son las causas más comunes:

Depositar grandes cantidades en efectivo sin declararlas. Recibir transferencias repetidas de personas no relacionadas. No actualizar tu información o datos de identidad. Inconsistencias entre ingresos declarados y movimientos bancarios. Operaciones con terceros que ya están bajo investigación.

¿Qué hago si mi cuenta aparece bloqueada?

Cada banco debe notificarte y pedirte documentos para demostrar la legalidad de tus recursos. Si la aclaración es válida, el desbloqueo se realiza en poco tiempo.

El SAT recomienda mantener actualizados tus datos, revisar tus movimientos y evitar depósitos en efectivo que no estén respaldados.

El SAT no está planeando un bloqueo masivo de cuentas en diciembre. Lo que sí existe es un aumento natural en la vigilancia por la temporada. Los bancos —Banamex, HSBC, BBVA, Santander y otros— deben actuar cuando detectan riesgos, porque así lo obliga la ley. Y mientras tus movimientos sean claros y legales, no tienes nada de qué preocuparte.