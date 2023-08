En Morena no hicimos lo que quisimos, hubo acuerdo: Mario Delgado

"La regla fue que candidatos podrían o no estar de acuerdo con las encuestadoras seleccionadas", "no hicimos lo que quisimos", afirmó el presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, luego de la selección de casas encuestadoras para el proceso de elección del coordinador nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, confirmó que la representante de Marcelo Ebrard, Malú Micher “lo que no firma es el acta notariada”, sin embargo, el proceso “fue transparente” y bajo orden del Consejo Nacional que de determinó que “las encuestadoras deberían ser de prestigio nacional y que no hubieran dado resultados opuestos” a quien ganó procesos pasados, en particular los más recientes realizados en Coahuila y Estado de México.

En esa situación había siete encuestadoras que “fueron descartadas de inicio” por lo que afirmó, “no podría poner en duda ninguna de las encuestadoras propuestas por los aspirantes”.

Hoy la Comisión Nacional de Elecciones de @PartidoMorenaMx llevó a cabo el sorteo que mandató el Consejo Nacional para seleccionar a cuatro casas encuestadoras que deberán acompañar el ejercicio de nuestro partido para seleccionar al coordinador o coordinadora de la Defensa de la… pic.twitter.com/mKi59Z5W3c — Mario Delgado (@mario_delgado) August 18, 2023

Sobre el proceso dijo que, ante notario cada represente de aspirante revisó el sobre que posteriormente había entregado cada candidato, a excepción de Gerardo Fernández Noroña.

Los nombres de las 10 empresas propuestas, fueron llevadas a urna y cada una fue enlistada conforme fue saliendo, bajo la regla que “ningún candidato podría tener dos encuestadoras”. Llegando a cuatro encuestadoras diferentes, una de cada aspirante.

No obstante, señaló que previo al proceso, Malú Micher, presentó una lista de encuestadoras que, de acuerdo a su criterio de resultados distorsionados no podrían participar, por tener contratos con la Ciudad de México, al igual que Adán Augusto.

No obstante, recordó que “las casas encuestadoras tienen muy poco margen de maniobra, porque las muestras representativas a nivel nacional las va a emitir la Comisión de Encuestas para que puedan ser espejo, y previa inspección de las encuestadoras”

Además, dijo cada aspirante podrá tener un representante con cada encuestadora y “la pregunta que vale 75% será impresa y cada persona la tachará en secrecía y el voto irá sellado a la CDMX”.

¿Qué sigue en el proceso?

El día de hoy se llevará a cabo la evaluación de las casas encuestadoras, se presentan ante la Comisión ante quien deben comprobar experiencia a nivel nacional, capacidad de levantar las encuestas y personal suficiente con la restricción de los días que tenemos, y si alguna no cumple tiene que ser sustituida, en seguimiento de una orden de prelación que se acordó anoche.