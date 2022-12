Senado da primera lectura a Plan ‘B’

En la sesión ordinaria de este martes el Senado dio primera lectura al dictamen de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que modifica leyes secundarias en la materia, también conocida como plan 'B'.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que será hasta mañana cuando el pleno discuta y en su caso lo apruebe.

"Hoy será la primera lectura en el pleno, para que mañana pueda darse la segunda lectura, la discusión y la votación, en su caso", indicó.

Declaró que se continúa con el esfuerzo de "limpiar" la minuta que remitió la Cámara de Diputados, de lo que "consideramos errores o inconstitucionalidades".

El político zacatecano anunció que se alcanzó un acuerdo para eliminar del dictamen la supresión de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se dijo preocupado por el destino de los trabajadores y funcionarios del Servicio Profesional Electoral por la compatación de direcciones generales del INE, "porque son personal, trabajadores y servidores públicos que en los últimos 30 años, muchos de ellos, fueron capacitados por el Estado mexicano, con dinero del Estado mexicano y que yo estimo de manera abrupta no se puede dejar de necesitarlos, no puede prescindirse de ellos en forma abrupta", declaró en conferencia.

Pidió que mínimo se acepte el bloque de inconstitucionalidades que le presentó a Adán Agusto López Hernández, secretario de Gobernación y del cual sólo "palomeó" 6 de 21 bloques.

Monreal reiteró que la reforma contempla un paquete de artículos que son inconstitucionales.

"Los veintiun bloques de inconstitucionalidad me parecen delicados y me parece que debieran atenderse, porque finalmente si no se atienden en el Senado, la Cámara podrá allanarse de lo que no se atienda o de lo que se atienda y nuestra acción irá a ser revisada por la Corte, para que esperar que nos enmienden la plana el Poder Judicial Federal, si desde ahora podemos eliminar esas normas creadas de manera inconstitucional".

El plan 'B' del presidente López Obrador prevé reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación, a la Ley General de Comunicación, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y un proyecto que expide una nueva la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.