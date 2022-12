Se movilizan ONGs en el Senado para frenar plan B electoral

México.- Organizaciones de la sociedad civil que conforman el colectivo “Unidos”, se manifestaron a las afueras del Senado. Pidieron que se detenga el plan B electoral pues, dijeron, busca dañar al INE.

Estas organizaciones leyeron un pronunciamiento para refrendar que el “#INENoSeToca”. A las afueras de la Cámara Alta se escuchan: “¡A eso viene, a defender al INE!”.



En tanto, arropado por senadores del PAN, del PRI y del Grupo Plural, entre ellos, Julen Rementería, Kenia López, Xóchitl Gálvez, Claudia Ruiz Massieu, Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero, Claudio X. González, el presidente de Mexicanos contra la Corrupción, aseveró que con esta reforma la democracia, la libertad, las instituciones, la constitucionalidad y la legalidad están seriamente amenazadas.



Reconoció que este gobierno no es mudo, “pero parece que sí es sordo y ciego, porque no ha escuchado la voz de millones de mexicanas y mexicanos que queremos elecciones libres, que queremos padrones confiables, que queremos la posibilidad de nosotros elegir a nuestros gobernantes, cosa que este gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere conculcar ese derecho a las y los mexicanos”.



Señaló que es evidente la deriva autoritaria de la intentona constitucional y legal de López Obrador y del oficialismo legislativo.



“Sigue seguir en las calles, seguir reclamando, seguir diciendo una y otra vez el INE no se toca. Sigue activar todas las capacidades ciudadanas y la organización ciudadana, sigue el reclamo por la vía del Poder Judicial a través de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales. Pero, también los amparos y también los juicios de derechos políticos de los ciudadanos que tenemos que activar de manera masiva si esto pasa, ojalá no pase. Pero, si pasa, nosotros no vamos a parar”, apuntó.



El activista también reclamó a Ricardo Monreal.



“También, un reclamo puntual para quienes quieren quedar bien con los dos bandos. En mi opinión lo que están haciendo más que quedar mal con los dos, por lo menos y eso si lo dejo muy claro, con el bando ciudadano, están quedando muy mal. Decía yo, que si hay gentes que quieren quedar bien con tirios y troyanos y están quedando mal, por lo menos, con la ciudadanía. Senador Ricardo Monreal ¿demócrata o mucho ruido y pocas nueces?, estamos esperando la respuesta”.



El panista Marco Antonio Adame, exgobernador de Morelos, aseveró que “en la defensa del INE nada ni nadie nos detiene”.



“Y que vamos a seguir adelante a todas las instancias que sean necesarias por la vía pacífica, civilizada y democrática. Nosotros seguimos en marcha, eso debe quedar muy claro, tal como lo hicimos el 13 de noviembre, hoy 13 de diciembre venimos a refrendar la exigencia ciudadanía: el INE no se toca”.



Afirmó que lo sucedido con la aprobación en comisiones del Senado del plan ‘B’, es “una aberración jurídica, política e institucional, la injerencia, intromisión, intento de suplantación del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo con la presencia del secretario de Gobernación para venir aquí a dictar que se acepta, que no se acepta, que se discute y que no se discute, es un atentado contra la democracia”.



Claudio X. González, rechazó que tenga la pretensión de buscar la Presidencia de la República en 2024.



“No. Tengo una agenda país. Mi partido se llama México”, aclaró.