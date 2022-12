Impugnaremos la reforma electoral que apruebe el Senado: Alejandro Moreno

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que se impugnara la reforma electoral que discute el Senado, no solo porque viola el régimen democrático sino porque rompe la equidad de las contiendas electorales.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, admitió que Morena y sus aliados no requieren de los votos de la oposición para aprobar el Plan B que es una reforma legal o más bien una serie de leyes secundarias en materia electoral.

Pero reiteró que la bancada del tricolor en el Senado votará en contra de los cambios mínimos que se harán a la minuta que se aprobó la semana pasada en San Lázaro, porque no solo mantiene elementos inconstitucionales sino porque representa un atentado a la democracia que tanto ha costado construir en México.

“En una reforma legal el grupo mayoritario, la bancada oficialista y sus aliados no necesitan los votos de la oposición, pero tenemos que levantar la voz y señalar que es una locura esa reforma que quieren impulsar pues no solo lastima al INE, viola el régimen democrático, trastoca fechas e instrumentan que no haya nadie quien sancione a los servidores públicos que pueden hacer campaña como la difusión de obras, rompen la equidad y la transparencia”.

El también legislador priista dijo que el PRI no aceptará esa simulación que significa aparentar quitar dos o tres cosas que vulneran la Constitución para tratar de engañar a la oposición y mantener el carácter autoritario de la reforma que será impugnada ante la Corte.

“No por querer hacer do correcciones para tratar de decir que se modificó el dictamen, hay que rechazarlo, y lo que tenemos que hacer es si aceptamos una o no, que todo es un rollo de cosas que no fortalecen la competencia democrática y que acudiremos a todas a todas las acciones legales y jurídicas para no permitir eso, es un atropello que están haciendo a la ley”.

El dirigente nacional del PRI, recordó que la coalición Va por México desde el principio se pronunció en contra de esa pretensión del presidente López Obrador de debilitar al INE y al Tribunal electoral para tener a esos órganos a modo y favorecer a Morena en el 2024.