Encuesta de reforma electoral no les favorecía, ocultaron información: AMLO

De pena ajena calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la respuesta del presidente del Instituto Nacional Electora, Lorenzo Córdova, sobre el resultado de la encuesta que el Instituto realizó para conocer la aceptación de la ciudadanía sobre la Reforma Electoral propuesta por el Gobierno Federal.

Durante la mañanera, en tono sarcástico el primer Mandatario recordó que el INE realizó dos ejercicios, uno a principios de año y otra en el mes de septiembre donde se plasmó una mayoría a favor que sean los ciudadanos los que elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral.

"Y como los resultados no les favorecieron ocultaron la información y ayer sale el Presidente del INE, que da la verdad pena ajena, a decir que pues eso era hace dos meses pero que ya las cosas desde luego que han cambiado porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma, electoral, ahora que está el debate ya se enteraron más gentes porque cuando hicieron el levantamiento sólo se había enterado el 37%, el 27, entonces sería bueno hacer otra".

También afirmó que el 27% de los cuestionados fueron seguramente personas de la élite y simpatizantes del conservadurismo, a pesar de ello, insistió en su recomendación al INE para que se aplique una nueva encuesta.

"Sería bueno que hicieran otra, ahora, igual, porque ya la gente está más informada y seguramente ya cambió como sostiene el Presidente del INE".

Destacó que en la información dada a conocer por el INE y donde "el que paga manda" se afirma que la población se encontraba, muy dividida entre quienes ven muy necesaria la Reforma al instituto electoral y quienes no, detallando que el 23% lo consideró muy necesario y el 28% algo mientras 25 nada necesario, 19 poco necesario y cinco no sabe o no contestó.

El jefe del Ejecutivo Federal mencionó que si eso es lo que piensan "los de arriba" se debe imaginar que piensa la gente popular, enfatizando que el INE guardó la encuesta como parte de un pacto de silencio.