Mentiras viles y vulgares en debate de reforma electoral: Lorenzo Córdova

Ante la controversia generada por la encuesta emitida por el INE, en la que hace referencia a la preferencia de los encuestados por la realización de la reforma electoral, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova afirmó que la encuesta no es nada nuevo y no refiere solo a la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo.

Cordova Vianello señaló como "Mentiras viles y vulgares en debate de reforma electoral" y acusó que "hay una cruzada desde el gobierno", "una molestia en el gobierno por los órganos autónomos, no como la CNDH".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el consejero presidente, detalló que de manera semestral la coordinación de comunicación social del INE realiza dos encuestas con fines internos para evaluar si las campañas de comunicación son precisas o no.

Sobre la encuesta en cuestión dijo tuvo como objetivo conocer la opinión del INE entre la población y, puntualizó que solo una pregunta tuvo que ver con la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo. Por lo que afirmó "no es nada nuevo".

Recomendó a quienes las consultan "que hagan su chamba" pues desde el 15 de octubre está a disposición en las páginas de transparencia.

Asimismo, señaló que esta encuesta "revela lo que pensaban las personas hace dos meses", cuando el 51 % dio preferencia a que se lleve a cabo una reforma electoral, "osotros no militamos contra ninguna reforma", enfatizó.

El presiente consejero señaló como "mentiras burdas" el costo de las elecciones pues afirmó "no son las más caras del mundo", y acusó que "hay una cruzada dese el gobierno por molestia de órganos autónomos, no como la Comisión Nacional de Derechos Humanos".

"No voy a hablar bien o mal de los encuestadores. Que sean ellos quienes se juzguen entre sí", dijo.

Sobre el costo de las próximas elecciones afirmó que "un sistema seguro vale toda la inversión del mundo" y puso como ejemplo a Brasil, con más de 25 años de inversión en urnas electrónicas.

En México dijo, "no puedes cambiar de la noche a la mañana, con la clase política de tramposos que tenemos van a decir fraude", independientemente de los costos.

Finalmente, afirmó "vivimos en un Estado de derecho y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede meterse en la reforma electoral, pero se ha sumado a la campaña de linchamiento", por lo que el INE aseguró, presentará una controversia Constitucional.