El INE no ocultó encuesta sobre la reforma electoral: Murayama

Explicó que aunque al inicio pudo parecer buena idea, se han comenzado a cuestionar las implicaciones como la posible captura del árbitro electoral, si el voto mayoritario de Morena define el nombramiento de consejeros y magistrados a partir de una lista que envíe el presidente.

Regresando al tema de la difusión de la encuesta, Murayama rechazó que se haya minimizado el resultado de cara a la discusión de la reforma electoral, pues la misma refleja que un 65% de la gente está a favor del INE y tampoco lo postearon. Además que nunca ha hablado de las anteriores encuestas semestrales que son un instrumento para hacer su trabajo.

"Trato de difundir lo que me parece más relevante, participo en el debate público, rindo cuentas siempre que me lo piden y hablo de los asuntos con todos los medios como ahora. ¿Debo de postear toda la información que produce el INE? Pues no tendría tiempo para trabajar", finalizó.