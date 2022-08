Dispuesto AMLO a responder sobre su hermano Pío a través de carta

Dispuesto a declarar, pero no presencialmente en la Fiscalía General de la República, se dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto al caso de su hermano Pío López Obrador, investigado por recibir dinero en efectivo de David León, excoordinación nacional de Protección Civil.

Después que la defensa de Pío López planteó que el Primer Mandatario acudiera a declarar para dar a conocer el origen y destino de los recursos, este aseguró que podría hacerlo a través de una carta, aunque advirtió no tiene mayor información a la que ya se conoce enfatizando que no tiene nada de qué avergonzarse.

“Pues no ir pero sí enviar un texto, no tengo nada yo de qué avergonzarme, no hay ningún problema y deberían de entregar toda la información al INE, esa institución tan respetable…

-Efectivamente la Fiscalía impugnó esta resolución del Tribunal Electoral para que no se entregue la información. ¿Usted estaría a favor de que se entregue?

-Sí que se entregue todo, todo ¿qué puede suceder? Nada, nada más que la politiquería”.

López Obrador insistió que al igual que su hermano… no es corrupto.

“No tengo nada de qué avergonzarme…

-Si puede adelantar ¿qué sabe de este tema?

-Si tú lo pones así pues ponlo así

-No, yo le pregunto qué es lo que sabe porque su hermano asegura que usted tiene conocimiento…

-Lo que usted sabe exactamente, eso es lo que sé y lo que sé es que yo no soy corrupto.

-¿Y su hermano? Tampoco”.

Esto ocurre después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pudo resolver el desechamiento de una controversia interpuesta por la Fiscalía General de la República ante el ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de compartir información de este caso al Instituto Nacional Electoral y que pueda realizar una indagatoria a Pío López Obrador.