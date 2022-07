Solo me ha ayudado mi pequeña y verdadera familia, afirma Pío López

Pío López Obrador acepta que recibió dinero de David León, evidentemente no dice cuánto, "no son millones como se ha querido ver" afirmó en una entrevista para Expansión, comparte la editora, Mariel Ibarra en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

La editora y periodista detalló la entrevista que sostuvo con el hermano del presidente en un hotel modesto de Palenque en donde ya se encontraba Pío López Obrador con su esposa, y con quien sostuvo una charla de aproximadamente dos horas y media, y con quien definió como un señor afable, sencillo en su trato y vestimenta que se encontraba en Palenque porque ahí está su finca, ubicada a un lado de La Chingada, propiedad de el presidente.

Al ser cuestionado sobre la investigación iniciada tras evidenciarlo recibiendo recursos, y su posible cierre por ser hermano del presidente él afirmó, "A mí solo me han ayudado tres elementos primero la Constitución, segundo mi asesor jurídico el doctor Pablo Hernández Romo Valencia y número tres mi pequeña y verdadera familia que es mi hijo y mi esposa, fuera de estos tres elementos a mi no me ha ayudado nadie". Por eso, señala Mariel, deja ver un distanciamiento con su hermano.

Pío, quién por su negocio de cacao, viaja cada 15 días a Palenque desde Tuxtla Gutiérrez, afirmó "no se hizo nada con ese recurso, no fueron millones, fueron aportaciones para apoyar el movimiento para cumplir con la gente que quería ver un cambio verdadero".

Y aunque aseguró que no ha sido llamado a declarar, dijo "yo me presenté de inmediato, incluso me ofrecí como facilitador para que las investigaciones se llevaran a cabo a la brevedad posible, sin embargo, nunca fui requerido, tampoco se citaron a las personas que yo denuncié".

No obstante, señala Mirel, aunque Pío está amparado hay una investigación latente en la Procuraduría que espera se judicialice.