Como una reacción normal calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador al video difundido este viernes en donde aparece su hermano Pio López Obrador recibiendo paquetes de dinero por parte de David León en 2015.

En su mañanera desde Aguascalientes, el Primer Mandatario aseguró que lo difundido es parte de lo generado por el trabajo contra la corrupción de los casos Emilio Lozoya y el propio Genaro García Luna.

"Yo lo explico como una reacción normal, legítima de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país, como se están ventilando casos muy graves de corrupción como es el caso del señor Lozoya que ha implicado a ex presidentes, legisladores, a funcionarios públicos y como también se está ventilando el caso del señor García Luna que está siendo juzgado en Estados Unidos pues entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir todos son lo mismo".

Pero enfatizó no puede compararse los movimientos financieros hechos por Lozoya Austin donde se incluyeron "mordidas" para obtener de manera ilícita recursos públicos como el caso de Odebrecht y la compra de una planta de fertilizantes, mientras que con David León se trata de aportaciones no mayores a dos millones de pesos, de quienes aportaban en su movimiento, eso sí destacó que es algo que se ha hecho ya en otros movimientos, a pesar de ello aseguró tener autoridad moral.

"Si un familiar comete un delito, debe ser juzgado, sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos, quien sea, se acabó la impunidad, yo no le voy a fallar al pueblo de México, además no voy a ceder en mi propósito de limpiar de corrupción al país, de desterrar la corrupción de purificar, la vida pública y si actúo como lo tengo que hacer, con integridad, con rectitud, voy a mantener siempre mi autoridad moral".

Afirmó que hace poco se enteró de la existencia del video por lo que recomendó a David León no aceptara el cargo de director de la nueva empresa del Estado, encargada de la distribución de medicamentos.

"Yo sabía de estos videos desde como hace cinco días o seis porque me buscó David León preocupado porque había recibido una llamada donde le advertían que iban a salir estos videos y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad y ayer que salen los videos me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo y le sugerí que también no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos porque el manejo de los medicamentos estuvo plagado de corrupción entonces con esto, no podría él hasta que no se aclare la situación, hacerse cargo de esta empresa que tiene como propósito que no se roben el dinero de los medicamentos como sucedía".

Así mismo invitó al periodista Carlos Loret de Mola quien dio a conocer los dos videos e incluso a los ex presidentes de México, levanten una denuncia para que el asunto sea investigado, incluso se dijo dispuesto a declarar en caso de ser necesario.

"Estos videos que presentó Loret de Mola deben de entregarse a la Fiscalía General de la República, es decir el señor Loret de Mola debe presentar una denuncia o los ex presidentes o sus representantes me refiero al presidente Peña Nieto al presidente Calderón, al ex presidente Salinas de Gortari o los dirigentes de los partidos opositores para que se inicie la investigación que corresponda, aclarar que no tiene nada que ver este video con la elección presidencial del 2018… no es porque yo sea presidente y aunque ya envié la iniciativa para quitar el fuero presidencial, como estoy protegido no voy a ir a declarar, claro que voy, voy a declarar o hago un texto y explico lo que tenga que ver con este caso".

Aunque reconoció que desconocía del manejo de esos recursos y si fueron informados al Instituto Nacional Electoral, recordó que en ese año se obtenían recursos por donaciones para atender gastos como sonido y otros, para mitines, eso sí descartó que tengan relación con recursos públicos de Chiapas, estado que era gobernado entonces por Manuel Velazco. El Jefe del Ejecutivo Federal hizo una recomendación a David León y su hermano Pio López Obrador.

"Con todo respeto, desde luego que ellos son libres, pero que no se amparen, que den la cara porque yo tengo la experiencia cuando el éxodo, cuando el desafuero, bueno hasta me pagaron la fianza, fueron a pagarme la fianza mis adversarios, pero cuando ya alguien busca amparo o paga una fianza es porque ya existe una sospecha y el que nada debe nada teme".

También dijo, ellos podrían ser quienes se presenten voluntariamente ante la autoridad aunque no existan denuncias en su contra. Tras recordar que envió un memorándum a los funcionarios para evitar caer en actos de nepotismo, corrupción, influyentismo o amiguismo incluyendo con su misma familia, enfatizó que el objetivo de estos videos es desprestigiar su administración y aunque señaló no lo van a lograr, dijo que acepta el desafío de enfrentar la mafia de la corrupción porque le da oportunidad de ir al fondo en todos esos casos y que todos los integrantes del gobierno pasen al escrutinio público.