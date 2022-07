Jucopo no puede destituir a Alejandro Moreno de la Comisión de Gobernación

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dio respuesta las diversas solicitudes de legisladoras de Morena quienes exigen la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas al cargo de presidente de la Comisión de Población

El también coordinado de los diputados del PRI, enfatizó que la Jucopo no tiene la facultad de destituir Moreno Cárdenas como presidente de dicha comisión legislativa, además, el PRI determinó que él, fuera quien encabezara la Comisión de Gobernación y así lo han ratificado los cerca de 70 diputados del tricolor.

Rubén Moreira dejo claro son los grupos parlamentarios quienes determinan quién preside tal o cual comisión, o si lo ratifican o lo remueven, no la Jucopo.

“La Junta de Coordinación Política no tiene esas facultades, los partidos escogen quienes las encabezan, en el caso nuestro nosotros decidimos que fuera él por su gran experiencia. No es la primera vez que él es presidente de esa comisión y, además, tiene una gran experiencia legislativa a nivel del Senado. Entonces escogimos al mejor para esa comisión. No se puede sustituir por que eso es una determinación de cada uno de lo grupos parlamentarios”.

El también priista recomendó a Morena analizar muy bien ese tipo de solicitudes porque no es bueno prejuzgar de esa manera, ni abrir la puerta a ese tipo de situaciones pues vienen varias discusiones en diversos temas que requieren del dialogo y no la confrontación.

Es más, dijo que Alejandro ha mostrado altura y ha convocado a varias reuniones, ha sido respetuoso del cargo que tiene y el trabajo lo ha cumplido hasta donde le es posible, por lo que la responsabilidad de que no avancen los trabajos de la Comisión no es culpa de quien la encabeza, sino de quienes no asisten a sesionar.

Por su parte, el propio Alejandro Moreno quien convocó a una sesión de la Comisión de Gobernación, celebró que pese al vacío que le hicieron los diputados morenistas si se alcanzó el quorum para sesionar.