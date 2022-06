Sigo firme al frente del PRI: 'Alito' Moreno; no quiso renunciar: Sauri

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, se aferró al cargo y aseguró que sigue firme al frente del partido tricolor y que no va a renunciar, pues durante la reunión a puerta cerrada que sostuvo con casi una decena de ex dirigentes del tricolor no hubo reclamos en su contra.

Es más, sostuvo que se trató de una reunión de autocrítica no de auto flagelación, pues se abordaron todos los temas sobre los altibajos electorales del tricolor.

“No hubo ningún reclamo, lo que hubo fueron planteamientos, reflexiones, comentarios, una reunión rica , basta en propuestas y análisis en esa fortaleza que tiene los ex presidentes del PRI de haber dirigido un gran partido como el nuestro. El PRI hace la autocrítica no la autoflagelación”.

En conferencia de prensa, dijo que acordó con los exdirigentes priistas mayor apertura y participación de los militantes en los cargos de dirección y una profunda renovación del Comité Ejecutivo Nacional.

Y es que de acuerdo con algunos de los ex líderes priistas, se solicitó a Moreno Cárdenas analizar su renuncia al partido dados los magros resudados electorales y el desprestigio que pesa sobre sus hombros tras los escándalos en los que se ha visto envuelto, pero el político campechano respondió que no se va hasta el 2023 cuando concluye su mandato.

“Lo que dijimos nosotros de manera oportuna y clara es que fuimos electos para un periodo de 4 años, a mí no me puso ningún Presidente de la República. Distintos ex presidentes del partido hablaron de la fortaleza y la unidad interna del partido y que no vamos a permitir que nos amedrenten, por lo principal es la fuerza de un sistema democrático y no permitir que un gobierno con la intimidación impulsando un terrorismo de Estado pretenda acallara a la oposición y caer en la autocensura”.

Alejandro Moreno reiteró que lo que busca Morena y el gobierno es quitarlo de la dirigencia para poner a uno nuevo al frente del PRI, uno que sea sumiso y se arrodille ante ellos, pero eso nunca va a ocurrir porque aquí, se toparon con pared, aseveró el campechano acompañado no por los ex líderes nacionales del tricolor sino por dirigentes estatales reunidos también en la sede del PRI que le echaron porras.

“Quieran quitar al PRI, quieren poner a una gente a modo para que se les hinque, pues quiero decirles que Morena se topó con pared, porque eso no va suceder, aquí está el PRI firme y de pie”.

Se le preguntó si los exdirigentes nacionales del PRI le pidieron su renuncia, insistió que no, pero Dulce María Sauri Riancho, dijo si se le planteó su dimisión, pero la rechazó.

“Se habló, se planteó la pertinencia de la conclusión o no de la actual dirigencia y el presidente del Comité nacional y la Secretaria General dejaron claramente establecido que ellos concluirán su mandato estatutario en el periodo que corresponde y que concluye el 19 de agosto del año próximo, es la posición que tiene la dirigencia nacional”.

Al encuentro con Alejandro Moreno acudieron los ex líderes nacionales del PRI, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Humberto Roque Carlos Joaquín Coldwell, Roberto Madrazo, Jorge de la Vega Domínguez y José Antonio González Fernández, si como los coordinadores del tricolor en Cámara de Diputados y Senadores y otros distinguidos militantes y legisladores.