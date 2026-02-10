Durango confirma primera muerte por sarampión; se trata de un niño de 8 años que se contagió en Sinaloa

Durango confirmó este martes 10 de febrero su primera muerte por sarampión, un hecho que encendió las alertas sanitarias en la entidad y refuerza la preocupación por el repunte de esta enfermedad en México. La víctima fue un menor de 8 años, originario del municipio de Mezquital, quien contrajo el virus tras un viaje familiar al estado de Sinaloa, donde se han detectado múltiples casos.

Muere niño contagiado con sarampión en Durango

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Durango, el menor presentó síntomas graves desde los primeros días, lo que obligó a su traslado al Hospital Materno Infantil de la capital del estado. El secretario de Salud, Moisés Nájera, informó que el niño ingresó en estado crítico, con comorbilidades previas y con prueba positiva a sarampión, lo que complicó su evolución clínica.

Pese a recibir atención médica especializada, el paciente presentó fiebre persistente, deterioro acelerado y fallas orgánicas progresivas. Tras varios días de hospitalización, falleció, convirtiéndose en el primer deceso confirmado por sarampión en Durango durante este brote.

Ante el caso, las autoridades estatales activaron protocolos de vigilancia epidemiológica, reforzaron la notificación de casos sospechosos y reiteraron el llamado urgente a la vacunación, especialmente en niñas y niños que no cuentan con esquema completo.

CDMX ya registra la primera muerte por sarampión

El caso de Durango ocurre en un contexto nacional preocupante. La Secretaría de Salud federal confirmó que en la Ciudad de México ya se registró la primera muerte por sarampión durante el actual brote, lo que marca un punto crítico en la reaparición de esta enfermedad que se consideraba controlada.

Autoridades sanitarias insisten en que el sarampión es altamente contagioso, pero prevenible con vacunación, por lo que exhortan a madres, padres y tutores a revisar cartillas y acudir a los centros de salud.