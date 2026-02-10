Mundial 2026: estas son las 3 nuevas monedas que aprobó el Congreso y que todos querrán tener

Estas tres monedas deberán contar con el escudo nacional por el anverso y con un diseño alusivo al evento deportivo en el reverso

¿Eres coleccionista o fan del futbol? La Cámara de Diputados dio luz verde a la creación de tres monedas conmemorativas del Mundial 2026. Conoce cómo serán estas nuevas joyas del Banco de México (Banxico) y por qué su valor real será mucho mayor al que marcan en su diseño.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó casi por unanimidad el proyecto del Banco de México para emitir tres monedas conmemorativas:

Una de oro puro cuyo valor nominal será de 25 pesos.

Otra de plata pura de 10 pesos.

Otra más bimetálica con valor de 20 pesos.

Los precios reales son mucho mayores dependiendo de los precios del oro o la plata.

Tras el debate todos los grupos parlamentarios se manifestaron a favor de la emisión de las monedas sobre el evento deportivo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo serán las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

El diputado del PRI, Christian Castro explicó las características de dichas monedas.

“Estas tres monedas deberán contar con el escudo nacional por el anverso y con un diseño alusivo al evento deportivo en el reverso, de esta forma promovemos la idea de unión deportiva en las tres naciones”. —

La votación fue de 452 a favor y uno en contra del diputado de MC Gibrán Ramírez.

¿Qué posturas hubo durante la discusión en San Lázaro?

Mientras que la diputada del PAN, Eva Vásquez, aunque votó a favor, advirtió que el país no está listo para ser anfitrión en la justa mundialista, porque no tiene servicios públicos adecuados ni de salud ni de infraestructura para recibir a los turistas y visitantes.

“México, definitivamente, no está listo porque creemos que organizar un Mundial es hacer eventos, cortar listones, tomar fotografías. Y ahora acuñar tres monedas conmemorativas cuando en realidad un Mundial exige cosas mucho mejores, no se organiza con monedas sino con responsabilidad, con planeación, con seguridad, con infraestructura, servicios públicos dignos y un Estado que funcione, sin embargo, los aeropuertos se inundan, y las carreteras están destrozadas”. —

La minuta sobre la emisión de las monedas conmemorativas del Mundial de Futbol 2026 se turnó al Senado de la República para concretar su proceso legislativo.

