No confío en la dirigencia de 'Alito' Moreno en el PRI: Osorio Chong

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, dijo en Así el Weso que no confía en la dirigencia del partido que encabeza actualmente Alejandro 'Alito' Moreno.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, compartió que se pidió a Moreno Cárdenas analizar si le hace bien o mal al partido, poniendo sobre la mesa la posibilidad de su renuncia durante la reunión que tuvo este martes con exdirigentes priístas, a lo que él se negó y, por el contrario, dijo que busca generarles confianza por lo que se comprometió a plantearles propuestas para la inclusión y apertura.

El también exsecretario de Gobernación, reveló que en la reunión de 11 exdirigentes y coordinadores, le advirtieron a ‘Alito’ que no puede seguir con decisiones unilaterales, “no puedes decidir todo y no puede parecer que el partido eres tú, el partido es más que un líder y así siempre ha sido históricamente". Así no se construye cohesión, unidad, cohesión y, por supuesto, victoria, aseguró.

De manera parca, también opinó además que no se puede ser aspirante al 2024 cuando se dirige a un partido, refiriéndose al PRI.

Respecto al tema de la moratoria constitucional, Osorio Chong también compartió que esperará los planteamientos de Moreno Cárdenas, para entrar de lleno al tema de que no puede hablar, sin consultarlo, de una coalición o una moratoria a la que se oponen los senadores priístas pues no harán lo mismo que hicieron los legisladores ahora en el gobierno, que durante 12 años bloquearon la discusión de reformas.

Finalmente, Miguel Ángel Osorio Chong rechazó haber dicho que no le interesa dirigir al PRI, "dije que lo que me interesa es el PRI", aunque evadió responder directamente si tiene interés en la dirigencia.