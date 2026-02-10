;

  • 10 FEB 2026, Actualizado 21:40

Corte de agua en CDMX: Fechas clave, lista de colonias afectadas y todos los detalles

Habrá interrupciones en el suministro de agua en varias colonias por obras técnicas; te decimos cuándo será y qué hacer

Corte de agua en CDMX

Corte de agua en CDMX / Creative Images Lab

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que este mes habrá interrupciones temporales en el suministro de agua en diversas colonias del centro y sur de la Ciudad de México debido a trabajos técnicos en la red hidráulica, que buscan mejorar la distribución del recurso básico.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Crean mural en la CDMX para celebrar tratado global que protege a los océanos

¿Cuándo iniciarán y cuánto durarán los cortes de agua en CDMX?

Los trabajos comenzaron el domingo 8 de febrero, cuando personal técnico deberá de llevar a cabo labores de reparación y mantenimiento a la bomba del pozo Cobre y Cananea por lo que sale de operación. Esta labor provocó una disminución en el suministro que se ha sentido en las horas siguientes, y se espera que el servicio se restablezca completamente la mañana del miércoles 11 de febrero a las 05:00 horas, una vez que concluyan las labores programadas.

¿Qué zonas se verán afectadas?

Las autoridades detallaron que varias colonias del centro y sur de la capital tendrán disminución temporal del servicio. Entre ellas están:

  • Nicolás Bravo
  • Popular Rastro
  • Valle Gómez
  • Emilio Carranza
  • Morelos

Estas colonias pertenecen a la alcaldía Venustiano Carranza, donde se concentran gran parte de los trabajos de mantenimiento.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Sheinbaum presenta plan de inversión en infraestructura por 5.6 billones de pesos

¿Qué puedes hacer durante el corte de agua?

Segiagua recomendó a los habitantes tomar medidas preventivas para minimizar molestias, como:

  • Almacenar agua con anticipación para uso doméstico básico
  • Desconectar aparatos sensibles durante la ausencia del servicio
  • En caso de ser necesario, solicitar pipas de agua comunicándose a la *Línea H2O marcando 426 para apoyo durante el corte.

Además, indican que una vez que el suministro se restituya, es conveniente esperar unos minutos antes de volver a conectar equipos eléctricos o hidroneumáticos para evitar sobrecargas.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad