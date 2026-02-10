Corte de agua en CDMX: Fechas clave, lista de colonias afectadas y todos los detalles
Habrá interrupciones en el suministro de agua en varias colonias por obras técnicas; te decimos cuándo será y qué hacer
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que este mes habrá interrupciones temporales en el suministro de agua en diversas colonias del centro y sur de la Ciudad de México debido a trabajos técnicos en la red hidráulica, que buscan mejorar la distribución del recurso básico.
¿Cuándo iniciarán y cuánto durarán los cortes de agua en CDMX?
Los trabajos comenzaron el domingo 8 de febrero, cuando personal técnico deberá de llevar a cabo labores de reparación y mantenimiento a la bomba del pozo Cobre y Cananea por lo que sale de operación. Esta labor provocó una disminución en el suministro que se ha sentido en las horas siguientes, y se espera que el servicio se restablezca completamente la mañana del miércoles 11 de febrero a las 05:00 horas, una vez que concluyan las labores programadas.
¿Qué zonas se verán afectadas?
Las autoridades detallaron que varias colonias del centro y sur de la capital tendrán disminución temporal del servicio. Entre ellas están:
- Nicolás Bravo
- Popular Rastro
- Valle Gómez
- Emilio Carranza
- Morelos
Estas colonias pertenecen a la alcaldía Venustiano Carranza, donde se concentran gran parte de los trabajos de mantenimiento.
¿Qué puedes hacer durante el corte de agua?
Segiagua recomendó a los habitantes tomar medidas preventivas para minimizar molestias, como:
- Almacenar agua con anticipación para uso doméstico básico
- Desconectar aparatos sensibles durante la ausencia del servicio
- En caso de ser necesario, solicitar pipas de agua comunicándose a la *Línea H2O marcando 426 para apoyo durante el corte.
Además, indican que una vez que el suministro se restituya, es conveniente esperar unos minutos antes de volver a conectar equipos eléctricos o hidroneumáticos para evitar sobrecargas.