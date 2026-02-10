Corte de agua en CDMX: Fechas clave, lista de colonias afectadas y todos los detalles

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que este mes habrá interrupciones temporales en el suministro de agua en diversas colonias del centro y sur de la Ciudad de México debido a trabajos técnicos en la red hidráulica, que buscan mejorar la distribución del recurso básico.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Crean mural en la CDMX para celebrar tratado global que protege a los océanos

¿Cuándo iniciarán y cuánto durarán los cortes de agua en CDMX?

Los trabajos comenzaron el domingo 8 de febrero, cuando personal técnico deberá de llevar a cabo labores de reparación y mantenimiento a la bomba del pozo Cobre y Cananea por lo que sale de operación. Esta labor provocó una disminución en el suministro que se ha sentido en las horas siguientes, y se espera que el servicio se restablezca completamente la mañana del miércoles 11 de febrero a las 05:00 horas, una vez que concluyan las labores programadas.

¿Qué zonas se verán afectadas?

Las autoridades detallaron que varias colonias del centro y sur de la capital tendrán disminución temporal del servicio. Entre ellas están:

Nicolás Bravo

Popular Rastro

Valle Gómez

Emilio Carranza

Morelos

Estas colonias pertenecen a la alcaldía Venustiano Carranza, donde se concentran gran parte de los trabajos de mantenimiento.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Sheinbaum presenta plan de inversión en infraestructura por 5.6 billones de pesos

¿Qué puedes hacer durante el corte de agua?

Segiagua recomendó a los habitantes tomar medidas preventivas para minimizar molestias, como:

Almacenar agua con anticipación para uso doméstico básico

Desconectar aparatos sensibles durante la ausencia del servicio

En caso de ser necesario, solicitar pipas de agua comunicándose a la *Línea H2O marcando 426 para apoyo durante el corte.

Además, indican que una vez que el suministro se restituya, es conveniente esperar unos minutos antes de volver a conectar equipos eléctricos o hidroneumáticos para evitar sobrecargas.