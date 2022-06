Propondré a Joe Biden un Plan anti inflacionario México-EEUU: AMLO

El presidente López Obrador anunció que en la reunión con el presidente Joseph Biden, que se efectuará el próximo mes de julio, le planteará instrumentar un plan antiinflacionario conjunto en beneficio de ambos países.

Dijo que no puede adelantar mucho ese plan por tiene que ver con algunas de las acciones que ya se llevan a cabo en México para enfrentar la inflación como subsidiar los combustibles, aumentar la producción de alimentos y acordar con comerciantes y distribuidores mantener precios, además, en el caso de Estados Unidos instrumentar acciones en beneficio de los mexicanos que laboran allá.

"Ahora que voy a Estados Unidos para tener una entrevista con el presidente Biden le quiero hacer una propuesta para que conjuntamente en la medida de nuestras posibilidades podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario conjunto. Les hablo de tres acciones, una que nos está funcionando muy bien es que no aumente el precio de las gasolinas y el diésel, eso nos ayuda a controlar la inflación. Segundo estamos impulsando la actividad productiva y que haya una contribución a la economía de nuestro país, ese es el plan antiinflacionario conjunto y estoy seguro de que habrá buenos resultados".

En torno a la elevada inflación a nivel global, provocada por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, mostró algunas gráficas y aseguró que a pesar de lo que se diga, en México estamos enfrentando muy bien ese problema económico, de hecho, nuestro país registra índices inflacionarios menores que otros países como Estados Unidos y algunas naciones europeas como Alemania o de este continente como Brasil.

"Todavía no se tienen los datos de la primera quincena en el mundo, pero sí les puedo decir que la inflación en México es más baja que en Estados Unidos y que en Europa, pero eso no es nota. En el caso de los energéticos nos dio tiempo de actuar, pero en el caso de los alimentos pues no, porque dejaron totalmente abandonado el campo".

Sobre las tasas de interés que el Banco de México decidió aumentar como una medida de contención inflacionaria, López Obrador, dijo respetar la autonomía del Banco de México, aunque consideró que los técnicos del Banco Central deberían explorar otras acciones para reducir la inflación.

"Yo respeto la autonomía del Banco de México, pero como que ya deberían de pensar los técnicos en otra fórmula, porque no solo son los técnicos del Banco de México, también los del Tesoro y de todos los bancos centrales del mundo. Cuando hay inflación aumentan las tasas de interés, ¿que significa eso? Pues paran la economía".

No obstante, el presidente López Obrador sostuvo que es falso que las tasas de interés que fijó el Banxico sean las más altas de la historia, como afirman algunos periódicos que "vuelan mucho".