El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, reconoció abiertamente que sí se prevé una cuarta ola de COVID-19 en México en esta temporada de invierno cuando se incrementan también los casos de influenza.

Sin embargo, aseguró que esta situación no preocupa al sector salud pues se cuenta con las vacunas suficientes para completar los esquemas de inmunización y los contratos para adquirir los antígenos necesarios, pero recomendó mantener las medidas sanitarias preventivas como el uso del cubrebocas.

“El tema del COVID efectivamente sigue, no lo desconocemos, ocupados estamos, preocupados no estamos, porque tenemos las suficientes vacunas y los contratos para garantizar el número de vacunas que se requieran, tenemos afortunadamente un control sobre el virus, pero, no omitimos la preocupación de que pueda haber, efectivamente una cuarta ola. Hay que seguir con las medidas sanitarias, estas cosas que están aquí no deben ser de adorno, hay que ponérselas”

Al comparecer ante las comisiones unidas de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el director del ISSSTE, aseguró que están preparados para enfrentar una posible la cuarta ola, como la que ocurre en Europa, por lo que se instrumentará una intensa campaña de promoción de la salud.

“Nosotros como ISSSTE estamos preparados, tenemos los 114 hospitales listos para volver a reconvertirlos. Afortunadamente hay un mayor conocimiento del virus y sobre todo esto nos ayuda porque los propios médicos y enfermeras, ya tiene más información, tenemos mejores equipos de protección. Vamos a implementar una renovada campaña de cuidados”.

Cuestionado por los legisladores sobre la posibilidad de aplicar una segunda dosis de la vacuna Cansino, Ramírez Pineda, señalo que hasta ahora no se tiene contemplado ese refuerzo.

En otro tema, el director del ISSSTE admitió que el 90 por ciento de la infraestructura médica en dicha institución ha quedado rebasada y carece de manteamiento y conservación, lo que impide ofrecer un servicio óptimo a los trabajadores del Estado.

Dijo que se trata de edificios, sistemas hídricos, eléctricos y equipos que fueron adquiridos desde hace décadas, por lo que se hace un esfuerzo por sustituir los aparatos, aunque los servicios de mantenimiento son caros y de baja calidad.