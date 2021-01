La cicatriz en el brazo, ¿Sabes por qué la vacuna deja esa marca?

Si algo tenemos en común los mexicanos es la cicatriz del brazo derecho por la vacuna BCG que la mayoría de nosotros recibimos cuando éramos pequeños. México fue considerado un gran líder en salud y el sistema de vacunación en 2017 como el mejor de América Latina.

La vacuna BCG debe aplicarse en los bebés recién nacidos, antes del alta de la maternidad o durante la primera semana de vida / CUARTOSCURO

Esta es la razón del por qué tenemos esa marca en el brazo

La mayoría de los mexicanos tenemos una cicatriz en el brazo derecho debido a que la vacuna contra la tuberculosis, conocida como BCG, porque es una reacción que tiene la aplicación en el cuerpo. Esta vacuna se comenzó a aplicar después de la década de los 50´s en México.

La reacción a la vacuna de tuberculosis inicia con un nódulo que se convierte en una úlcera. Posteriormente se convierte en costra que podría tardar en caer de 6 a 12 semanas después de la vacunación.

La BCG o bacilo de Calmette-Guérin es una vacuna contra la enfermedad de tuberculosis (TB) / CUARTOSCURO

El tamaño de la cicatriz depende de tu tipo de cicatrización y si fue colocada correctamente. Esta reacción aparece en el 90 y 95% de la población que recibió la vacuna y quien no tenga esta vacuna existe la probabilidad que no la haya recibido, pero no es único de México, en todos los que reciben la vacuna podría generar esa reacción.

La vacuna es un método de protección contra las formas graves de tuberculosis pediátrica / CUARTOSCURO

Conoce la vacuna BCG para Tuberculosis

Se le llama así BCG si es para la tuberculosis y significa: Bacilo Calmette y Guérin. En México se inició la vacunación en 1951 contra la tuberculosis.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, potencialmente grave que afecta los pulmones y es causada por bacterias que se propagan de una persona a otra a través de pequeñas gotas que se liberan por la tos o estornudos.

La vacuna es un método de protección contra las formas graves de tuberculosis pediátrica.

La marca en tu brazo es una señal de que fuiste vacunado y protegido contra la tuberculosis. Revisa tu cartilla de vacunación y comprueba que hayas recibido esta vacuna.

La marca en tu brazo es una señal de que fuiste vacunado / CUARTOSCURO

¿Qué es el esquema de vacunación?

El esquema que establece el sector salud en México incluye las siguientes enfermedades que se pueden atacar con vacunas: Tuberculosis, Hepatitis B, Difteria, Tos ferina, Tétanos, Poliomielitis, Sarampión, Rubéola y Paperas, enfermedad diarreica por rotavirus, infecciones invasivas por neumococo y el virus de la influenza.

El esquema tiene la intención de salvar vidas, como lo expresó el regidor neoyorquino Bill de Blasio al hacer el anuncio de la emergencia: “No debe haber dudas de que las vacunas son seguras, efectivas y salvan vidas”.

El tamaño de la cicatriz depende de tu tipo de cicatrización y si fue colocada correctamente / CUARTOSCURO

También Recuerda

Recuerda que si naciste antes de 1989 podrías necesitar una siguiente vacuna de sarampión, ya que si bien la tienes, actualmente los niños reciben 2 dosis de la triple viral (Sarampión, Rubeola y Paperas), que tiene una efectividad del 97%, mientras que los nacidos antes de 1989 se les aplicó una dosis con una efectividad de 93%