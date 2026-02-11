Lotería Nacional destaca con sorteo en territorio figura histórica del Gral. Mariano Escobedo, en el bicentenario de su natalicio

Andrés Mijes Llovera, presidente municipal de General Escobedo, enfatizó que este sorteo no es un gesto menor, sino un claro ejemplo de acto de identidad, de cercanía y de verdadero compromiso con México y Nuevo León

El Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete No. 36379; el segundo premio por dos millones 550 mil pesos, al billete No. 24453; el tercer premio por un monto de 900 mil pesos al billete No. 08876

Para conmemorar el Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo, Lotería Nacional realizó en el estado de Nuevo León el Sorteo Mayor No. 4001 en homenaje a la figura del destacado militar y político mexicano que luchó por la defensa de la soberanía, se distinguió como soldado de la patria y es recordado con gran respeto y admiración en la historia de nuestro país.

Desde el Teatro Digital Fidel Velázquez, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y Andrés Mijes Llovera, presidente municipal de General Escobedo, encabezaron este sorteo en territorio que acompaña y reconoce la memoria histórica del país con un ejercicio de cercanía con la gente.

“Hoy, en el Bicentenario del natalicio del General Mariano Escobedo, la historia no se queda en los libros: se pronuncia en voz alta, se comparte con el pueblo y se honra desde el lugar que lleva su nombre”, indicó en su mensaje Olivia Salomón, para luego agradecer la hospitalidad del pueblo de General Escobedo, de todo Nuevo León y particularmente al alcalde Andrés Mijes, por el compromiso y disposición para que Lotería Nacional visitara este municipio.

Con 255 años de vida, dijo, Lotería Nacional es una institución que entiende que la historia no se administra desde un escritorio, sino que se comparte con la gente, resaltando que en su nueva etapa se camina el territorio, porque cada billete es un mensaje, cada sorteo es un acto público y porque recordar también es gobernar.

“Hoy ese compromiso se expresa aquí, al conmemorar a un mexicano que vivió el México de las grandes pruebas”, subrayó la directora general de Lotería Nacional al hablar de la trayectoria de Mariano Escobedo, a quien describió como un hombre de principios que enfrentó la invasión extranjera, combatió la Guerra de Reforma y defendió a la nación durante la Intervención Francesa, y que cuando la patria estuvo en riesgo, eligió una sola causa: la República.

La titular de Lotería Nacional mencionó que hoy México vive un momento en el que la soberanía vuelve a estar al centro de la vida pública, “como lo ha afirmado con claridad nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México no acepta intervenciones, no admite intromisiones y no permite presiones que vulneren su independencia”.

Con ello, se refirió a principios que vienen de nuestra historia y de mujeres y hombres como Mariano Escobedo, que entendieron que la patria no se arrodilla y que la dignidad nacional no se negocia.

Así, Olivia Salomón destacó que este municipio honra el nombre de Mariano Escobedo siendo hoy una comunidad dinámica, fuerte y con visión de futuro, y que además, recordarlo en el Bicentenario de su nacimiento, es reafirmar el compromiso con la República, con la legalidad y con la soberanía, “por eso este sorteo no se realiza desde la distancia, se realiza aquí, en General Escobedo, en Nuevo León, en territorio”.

En tanto que, Andrés Mijes Llovera, presidente municipal de General Escobedo, Nuevo León, y presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, expresó que este sorteo no es un gesto menor, sino un claro ejemplo de acto de identidad, de cercanía y de verdadero compromiso con México y Nuevo León.

“Creo que cuando se trata de construir algo mejor para todos, todos tenemos que sacar boleto. Yo ya saqué boleto. Saqué boleto por el trabajo bien hecho. Saqué boleto por un Nuevo León con seguridad, con crecimiento y con justicia. Saqué boleto por una transformación que sí avanza”.

“Porque la historia no se gana con discursos. La historia se gana con decisiones y resultados”, expresó el Edil.

Además, el alcalde Andrés Mijes dijo que el hecho de que el Sorteo Mayor No. 4001 se realice para conmemorar al General Mariano Escobedo, tiene un significado muy profundo. En este sentido dijo que traer este sorteo al territorio pone la memoria nacional en manos de la gente y porque la historia, cuando se comparte con dignidad también une al país.

En este evento estuvieron presentes: Felipe Canales Rodríguez, secretario del Ayuntamiento de General Escobedo; la presidenta del DIF Municipal, Yésica Elizabeth Torres Martínez; José Antonio Quiroga Chapa, secretario técnico del mismo municipio anfitrión, además de funcionarias y funcionarios municipales. Hicieron presencia también Irgla Guzmán Treviño, Gerente Postal Estatal en el Estado de Nuevo León; Anabel del Roble Alcocer Cruz, presidenta de Morena en Nuevo León, y la Diputada Armida Serrato Flores.

Los resultados del sorteo

El Sorteo Mayor No. 4001 contó con un total de 66 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete de No. 36379, la primera serie fue dispuesta para su venta en Aguascalientes, Aguascalientes, la segunda serie se remitió para su venta en la Ciudad de México. El segundo premio de dos millones 550 mil pesos, correspondió al billete de No. 24453, la primera serie fue dispuesta para su venta en Ciudad de México, la segunda serie se remitió para su venta en Monterrey, Nuevo León. El tercer premio de 900 mil pesos correspondió al billete No. 08876, la primera serie fue dispuesta para su venta en Ciudad de México, la segunda serie se remitió para su venta a través de canales electrónicos.

En los tres premios, la tercera serie fue dispuesta para su venta a través de medios electrónicos. Los reintegros correspondieron a los números 9, 3 y 6.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4001.pdf

Puedes ver la repetición del sorteo aquí:

https://www.youtube.com/live/DWI-QZYZ04A?si=JLOV_2M0bWSJtWIA