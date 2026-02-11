Dictan prisión preventiva a Gabriela “N” por homicidio de motociclista

Dan prisión a Gabriela "N", mujer acusada de atropellar y matar a motociclista

Un juez de control dicto la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Gabriela “N”, la mujer que atropelló y privó de la vida a un motociclista el 3 de enero pasado, mientras que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación se resolverá el próximo lunes.

Luego de una audiencia que duró poco más de dos horas, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba para demostrar que la acusada si participó en los hechos.

¿Por qué delito fue acusada Gabriela “N”?

El juez determinó acusarla por el delito de homicidio calificado, por lo que no gozará de ningún beneficio de ley.

La representante legal de la familia de Roberto Hernández, Jacqueline Silva, terminó con los rumores que surgieron en las redes sociales de que si la implicada era otra persona.

¿Cuándo se definirá si es vinculada a proceso?

Cabe destacar que Gabriela “N” no emitió ninguna declaración ante el impartidor de justicia y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo lunes 16 de febrero a las 9:00 horas cuando se lleve a cabo la continuación de la audiencia y se determine si la vinculan o no a proceso.

