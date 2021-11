“Sin excusas” exige AMLO medicinas al titular Salud

Durante su gira de trabajo por Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reclamó a su equipo de trabajo, sobre todo al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que exista el abasto de medicamentos necesarios para atender a toda la población.

Al enfatiza que no puede dormir si no hay abasto suficiente de medicamentos a Jorge Alcocer y al titular del INSABI, Juan Ferrer, indicó que “sin excusas”, deberán resolver dicho problema.

“Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer, yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos, si no hay medicamentos para atender a enfermos".

En el marco de la presentación del plan de ayuda integral para esa entidad insistió que su administración estableció la política de no adquirir los medicamentos a través de las mismas empresas que los importaban y distribuían en anteriores administraciones recordando que el Gobierno Federal se encarga de la compra de los fármacos en el mundo, para evitar la corrupción.

“No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos, atención medica y medicamentos gratuitos y no cuadro básico, todos los medicamentos hasta los más difíciles de conseguir, por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo, ya no hay excuso además ya no se permite la corrupción que existía de que diez distribuidoras acaparaban la compra de medicamentos que hacía el gobierno, ni siquiera laboratorios sino empresas intermediarias, distribuidoras vinculadas a políticos corruptos”.

Otra acción en materia de salud dijo, es el compromiso de basificar a los trabajadores que se encuentran como eventuales.