Misión comercial en Montreal: Ebrard propone plan de seguridad regional para cadenas de suministro

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México y Canadá buscan fortalecer su integración económica y proteger sus cadenas de suministro ante la próxima revisión del T-MEC y el contexto comercial internacional marcado por aranceles y tensiones geopolíticas.

🇲🇽 y 🇨🇦 fortalecen su asociación estratégica



En Toronto, el secretario @m_ebrard y el ministro @DLeBlancNB impulsaron una agenda para ampliar comercio, inversión y cooperación económica en beneficio de ambas naciones. pic.twitter.com/7kRn97UfaG — Economía México (@SE_mx) May 8, 2026

¿Qué planteó Ebrard sobre la cooperación entre México y Canadá?

Durante un mensaje en el Consejo de Relaciones Exteriores de Montreal, en Canadá, Ebrard señaló que el mundo atraviesa un cambio acelerado tanto en el terreno económico como geopolítico, por lo que consideró necesario construir nuevos mecanismos de cooperación regional.

“Creo que estamos en un mundo que está cambiando rápidamente. No podemos vivir con nostalgia ni con la idea principal de regresar al pasado. Necesitamos encontrar la manera de sobrevivir y fortalecer nuestra economía, nuestro país, la seguridad de nuestro país y de su país en estas nuevas condiciones”. —

El funcionario informó que México viajó a Canadá con una misión comercial integrada por 244 empresas de sectores manufactureros, aeronáuticos, semiconductores y de la industria cinematográfica, con el objetivo de ampliar inversiones y cooperación bilateral.

“Pensamos que realmente necesitamos tener un plan de cooperación para ahora y para los próximos años”, sostuvo.

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¿Qué acuerdos buscan preservar rumbo a la revisión del T-MEC?

Ebrard recordó que recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el primer ministro canadiense, Mark Carney, encuentro del que surgió un plan de cooperación entre ambos países.

“No se trata solo de la revisión del T-MEC, sino también de lo que puede hacerse entre ambos países para mejorar la seguridad y protección de las cadenas de suministro, abrir nuevos mercados, fortalecer la cooperación y estar preparados o, al menos, compartir parte de nuestras visiones sobre cómo sobrevivir en este mundo”. —

El secretario de Economía señaló que, pese a los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la Sección 232 al acero, aluminio e industria automotriz, México y Canadá mantienen una posición más favorable frente a otras regiones.

“México, al igual que Canadá, tiene ahora mismo una mejor posición que el resto de los países. Ese es el punto de partida en nuestro comercio con Estados Unidos”, indicó.

#ComunicadoConjunto 🗞️



🇲🇽🫱🏼‍🫲🏽🇨🇦 Misión Comercial de México a Canadá (Toronto y Montréal – Mayo 6-8, 2026)



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¿Qué negociaciones tendrá México con Estados Unidos?

Añadió que el principal objetivo de las negociaciones será preservar los acuerdos comerciales existentes.

“La máxima prioridad es preservar nuestros acuerdos comerciales con Estados Unidos y también con ustedes, tanto como sea posible. Si hoy tenemos más del 80% del comercio sin aranceles, entonces el objetivo principal es mantenerlo así”. —

Ebrard adelantó que México sostendrá conversaciones formales con Estados Unidos en las próximas dos semanas, antes del 1 de julio, para conocer la propuesta estadounidense rumbo a la revisión del T-MEC.

“Nuestra idea, nuestro propósito, es mantener y convencer, y persuadir sobre el futuro de la región como algo realmente decisivo, crítico y estratégico para nosotros”, dijo.

El funcionario también planteó la necesidad de reducir la dependencia regional de mercados asiáticos, particularmente en sectores farmacéuticos y electrónicos.

“Necesitamos comenzar a trabajar para reducir esa dependencia. Al mismo tiempo que discutimos la revisión del T-MEC”. —

Finalmente, Ebrard indicó que México y Canadá ya trabajan en memorandos de entendimiento en sectores como farmacéutica y aeronáutica para fortalecer la integración regional.

“Queremos trabajar con ustedes en la idea de fortalecer la integración, buscar visiones comunes en temas como este, reducir la dependencia de otros países como los asiáticos, fortalecer nuestras cadenas de suministro y abrir nuevas oportunidades”, concluyó.

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