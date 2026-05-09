Fraude en cajeros en México: los bancos con más reportes y lo que está pasando con tu dinero (Photo by: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images) / Jeff Greenberg

Los fraudes y fallas en cajeros automáticos en México siguen generando un volumen importante de reclamaciones ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Entre retiros no entregados, cargos indebidos y operaciones no reconocidas, los reportes se mantienen como uno de los principales focos de atención del sistema bancario.

Aunque no todos los casos implican un delito, los datos oficiales muestran patrones claros sobre dónde se concentran más incidencias y qué tipo de fallas son las más comunes. El uso masivo de cajeros y el crecimiento de intentos de fraude han elevado la presión sobre las instituciones financieras.

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BBVA, Banamex y Santander concentran más reclamaciones en cajeros

De acuerdo con cifras recientes de Condusef, los bancos con más reclamaciones por problemas en cajeros automáticos son BBVA México, Banamex, Santander México, Banorte y BanCoppel. En conjunto, estas instituciones concentran la mayor parte de los reportes registrados por usuarios.

El caso más alto es BBVA México, con 666 reclamaciones, seguido de Banamex con 419 y Santander con 250. Banorte registra 184 casos, mientras que BanCoppel suma 76. Los reportes incluyen principalmente retiros no dispensados, cargos sin efectivo entregado y fallas operativas en ATM.

Por qué estos bancos aparecen más en los reportes

La explicación no es única. Estas instituciones operan las redes de cajeros automáticos más grandes del país, lo que incrementa naturalmente el número de transacciones y, en consecuencia, la cantidad de incidencias registradas.

BBVA México supera los 14 mil cajeros en operación, mientras que Banorte y Santander rondan los 10 mil equipos cada uno, según datos citados por Condusef. A mayor volumen de uso, mayor exposición a fallas técnicas o intentos de fraude.

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Fraudes más frecuentes en cajeros automáticos en México

Los incidentes más reportados incluyen el llamado “cash trapping”, una técnica en la que el dinero queda retenido dentro del cajero para ser retirado posteriormente por delincuentes. También se mantienen casos de clonación de tarjetas mediante dispositivos instalados en los lectores.

Otro riesgo frecuente es el robo de NIP a través de cámaras ocultas o vigilancia directa, además de falsos usuarios que ofrecen ayuda cerca del cajero. En algunos casos, los cargos no reconocidos aparecen horas o días después de la operación.

Qué hacer si el cajero no entrega el dinero

Cuando un cajero no dispensa efectivo, especialistas recomiendan no abandonar el lugar de inmediato. Es importante conservar el comprobante, documentar la operación y reportar el incidente al banco en ese momento.

La Condusef sugiere además bloquear la tarjeta si existe sospecha de manipulación y levantar una reclamación formal lo antes posible. En muchos casos, los bancos realizan investigaciones internas para determinar si se trata de una falla técnica o un posible fraude.