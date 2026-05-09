Ministro detenido en Cuautitlán Izcalli es señalado por el delito de violación

Demetrio "N", ministro de culto en Cuautitlán Izcalli, fue señalado por el delito de violación, hecho ocurrido en 2013. Debido a su estado de salud y tras el pago de una fianza la medida cautelar le permitió continuar el proceso en su domicilio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra un ministro de culto identificado como Demetrio “N”, investigado por su posible participación en el delito de violación con la agravante de haber tenido relación con la víctima por motivos religiosos.

De acuerdo con la investigación iniciada por la Fiscalía mexiquense, el 5 de julio de 2013 la víctima, quien en su momento fue misionera, se encontraba al interior del Campo Misión Casa de los y las Misioneras Servidoras de la Palabra , ubicado en la colonia Ejido Axotlán, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, dentro de una de las recámaras que ocupa el Centro Internacional de Evangelización Misionera en compañía de Demetrio “N”, quien se desempeñaba como ministro de culto y miembro activo de dicha institución.

Investigación por violación en centro religioso

De acuerdo con la declaración de la víctiva, ell hoy investigado, aprovechando la relación de confianza previa que existía, habría abusado sexualmente de ella.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía recibió denuncia por el delito de violación en junio de 2023, por lo que inició la investigación correspondiente y llevó a cabo pruebas periciales para reunir indicadores característicos en víctimas de violencia sexual.

Adicionalmente, dentro de los actos de investigación se obtuvo un oficio fechado en noviembre de 2023, en donde se hace del conocimiento que el hoy investigado era asociado y ministro de culto de dicha institución.

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FGJEM ejecuta orden de aprehensión

Con los datos recabados, la Fiscalía General de Justicia obtuvo de una Autoridad Judicial una orden de aprehensión contra Demetrio “N”, quien una vez detenido fue llevado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Durante la audiencia inicial el hoy investigado se reservó su derecho a rendir entrevista, mientras que su defensa solicitó la duplicidad de término para determinar su situación jurídica.

La Autoridad Judicial concedió la audiencia de prórroga de plazo Constitucional para el día 11 de mayo del presente año y determinó medida cautelar de garantía económica, presentación periódica, prohibición de salir de su lugar de residencia y prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima derivado del estado de salud del investigado, toda vez que acreditó que se encuentra recibiendo diálisis.

El ministro detenido debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

Como ocurre en estos casos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa las investigaciones para identificar a otras posibles víctimas, por lo que pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 702 8770, así como la aplicación FGJEdomex, disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android.

Todo ello con el fin de que cualquier persona que reconozca al investigado como posible implicado en otro hecho delictivo pueda denunciarlo.

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