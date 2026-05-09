Balacera en Tepito deja dos muertos y tres heridos, a semanas de que inicie el Mundial

A pesar de los constantes operativos de vigilancia implementados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, este medio día nuevamente una balacera se registro en el barrio de Tepito.

El saldo del enfrentamiento fue de dos heridos y dos personas muertas, en la calle de Tenochtitlan, entre Peñón y Constancia.

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A pesar de la rápida reacción de los elementos de rescate y urgencias médicas las víctimas de los disparos fallecieron en el camino al hospital.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos se generaron entre comerciantes y sujetos dedicados al llamado cobro de piso.

En la zona elementos de la FGJCDMX y peritos localizaron al menos 23 casquillos percutido, sin que se realizara la detención alguna.

La autoridades abrieron la carpeta de investigación correspondiente, a fin de recabar los datos que lleven a la identificación de los responsables de la muerte de dos sujetos y las lesiones provocada a 3 personas más.

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