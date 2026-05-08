IMSS desmiente cierre masivo de empresas: Zoé Robledo aclara la baja en registros patronales

Ante las recientes versiones que circulan en medios de comunicación, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, emitió un mensaje para aclarar la situación del empleo y los registros patronales en el país, calificando de “engañosas” las interpretaciones sobre un cierre masivo de empresas.

¿Se están perdiendo empleos en México?

Robledo fue enfático al señalar que, lejos de una caída, el empleo formal ha mostrado un crecimiento sostenido durante el primer cuatrimestre de 2026:

Cifras de abril: Se registró un incremento de 23,923 nuevos puestos de trabajo asegurados ante el IMSS.

Se registró un incremento de asegurados ante el IMSS. Acumulado 2026: El año cierra su primer periodo con un total de 231,527 nuevos empleos, impulsados por sectores como transporte, comercio y servicios.

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La diferencia entre “Registro Patronal” y “Empresa”

El titular del Seguro Social explicó que un registro patronal es una clave administrativa para el cumplimiento de obligaciones y no necesariamente una unidad económica física o una empresa completa.

“Asumir el registro patronal del IMSS como una forma de medir el cierre de empresas es, por decir lo menos, engañoso”, afirmó Robledo.

Ejemplos de por qué bajan los registros sin cerrar empresas:

Industria de la Construcción: Se abre un registro por obra y se cancela al terminar, sin que la constructora desaparezca. Cadenas comerciales: Un solo empleador puede agrupar diversos establecimientos bajo distintas claves que se fusionan o modifican. Reforma de Outsourcing: En su momento, se dieron de baja 29,000 registros que migraron a empresas reales para cumplir con el reparto de utilidades. Combate al fraude: El IMSS cancela diariamente registros utilizados para simular relaciones laborales o cometer fraudes, en coordinación con el SAT y la Secretaría del Trabajo.

Transparencia en el Boletín del Empleo

Para evitar confusiones, Zoé Robledo anunció que el Boletín del Empleo que publica mensualmente el IMSS —información clasificada como de Interés Nacional por el INEGI— incluirá ahora una nota aclaratoria donde se especifica que la disminución de registros no debe interpretarse automáticamente como destrucción de empresas.

Finalmente, el funcionario invitó a consultar el análisis “La dinámica reciente de los registros patronales del IMSS”, presentado ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), para profundizar en el entendimiento de este fenómeno económico.

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