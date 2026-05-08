Mario Delgado reitera que ciclo escolar termina el 5 de junio

El Secretaría de Educación Pública (SEP) Mario Delgado, dio a conocer ajustes al calendario escolar del ciclo 2025–2026 para educación básica, en los que se establece un adelanto significativo en la fecha de conclusión de clases, que ahora se prevé para el 5 de junio de 2026, en lugar del 15 de julio originalmente programado.

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¿Qué cambios contempla el nuevo calendario escolar?

En entrevista al término de un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Hermosillo, Sonora, el titular de la SEP, señaló que el ajuste implica una reducción de más de un mes en el periodo lectivo, lo que modifica la organización del cierre del ciclo escolar en todo el país.

“Bueno, ayer se hizo una propuesta y vamos a revisar ya la fecha final, sobre todo de regreso de clases... vamos a salir el 5 porque hay muchos estados que ya que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial... los maestros salen el 12 por las labores administrativas, pero vamos a revisar la fecha de regreso... hay una confusión ahí. El regreso está, la propuesta que se hizo es para el 17 de agosto pero vamos a revisar eso para que haya el máximo aprovechamiento de los niños y niñas”. — Mario Delgado

Hoy acudimos a la Secundaria Técnica #12, en Hermosillo, Sonora, para formar parte de una Clase Masiva de Matemáticas. Estas clases se realizan en todas las secundarias del país y forman parte de la Estrategia Nacional de Divulgación de la Ciencia, impulsada por nuestra… pic.twitter.com/CNHTioA9HB — Mario Delgado (@mario_delgado) May 8, 2026

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¿Cuáles son las fechas propuestas por la SEP?

El nuevo esquema contempla los siguientes puntos principales:

Inicio del ciclo escolar: 1 de septiembre de 2025.

Fin de clases (propuesto): 5 de junio de 2026.

Vacaciones de verano: a partir del 5 de junio de 2026 para estudiantes.

Cierre administrativo docente: alrededor del 12 de junio de 2026.

Regreso a clases ciclo 2026–2027:

Docentes: alrededor del 10 de agosto de 2026.

Alumnos: 31 de agosto de 2026.

🔴 | Modificación al Calendario Escolar 2025-2026, acordado por unanimidad entre la @SEP_mx y todas las secretarías de educación del país.



Incluye consideraciones para el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027. 👇 pic.twitter.com/dwXtX3KfzR — Mario Delgado (@mario_delgado) May 8, 2026

¿La modificación al calendario escolar ya es definitiva?

Aunque la SEP ya dio a conocer el ajuste al calendario escolar, el Gobierno Federal ha señalado que la modificación aún se encuentra en proceso de revisión, por lo que no se descartan precisiones adicionales en su implementación.

El cambio ha generado atención debido a que modifica de forma relevante la duración del ciclo escolar, aunque la autoridad educativa ha señalado que el plan de estudios se mantiene sin alteraciones.

Y es que el calendario escolar de educación básica en México establece el número de días efectivos de clase y organiza periodos vacacionales, evaluaciones y actividades administrativas. Cualquier modificación impacta directamente en la planeación de escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

El titular de la SEP ya anunció ajustes al calendario escolar 2025–2026 que adelantan el fin de clases al 5 de junio de 2026, aunque la medida aún está en revisión a nivel federal antes de su aplicación definitiva. Todavía no está publicado en el DOF, por lo tanto pueden existir cambios aclararon autoridades de la SEP.

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