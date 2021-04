Pide AMLO investigar si hubo mala fe en vacunación de adulto mayor

El presidente López Obrador expresó una gran molestia por el caso ocurrido este fin de semana cuando a un adulto mayor se le simuló la aplicación de la vacuna anti COVID-19, pues en realidad no le inyectaron nada, ya que la jeringa no contenía la dosis correspondiente.

Pero se molestó muchísimo no tanto por el engaño o la simulación, pues dijo que solo fue un caso, en más de un millón de aplicaciones. Lo que hizo enojar al Presidente fue la enorme difusión que tuvo esa “gran noticia”. Pues reprochó que todo el día en radio y televisión se hiciera una profusa difusión y que en redes sociales se convirtiera en tendencia.

Incluso, López Obrador no descartó que fuera un caso orquestado por sus adversarios y los medios que solo andan buscando la paja en el ojo ajeno.

“Resulta que hay un caso, solo un caso, se han aplicado aquí en la Ciudad de México como un millón 200 mil vacunas, entonces caso lo vuelven nota nacional, lo que hay que ver si no fue montado, porque son capaces de todo”

El Presidente de la República dijo que se investigará si fue un error, un acto de mala fe de una señora voluntaria o si hay algo detrás de eso, pero insistió en que se trató de una verdadera exageración.

“Como dicen los abogados, aceptando sin conceder, que fue real, que se equivocó la señora o que lo hizo de mala fe o quiso engañar, lo que haya sido. ¿Qué esa es la gran noticia, no les parece una exageración? Al señor, cuando se dieron cuenta, ahí mismo en el campamento le pusieron la vacuna, lo volvieron a vacunar, pero eso ya no lo dicen”.

López Obrador dijo tener mucha confianza en la aplicación de la vacuna a los adultos mayores, y reitero que en abril todos los mayores de 60 años serán inmunizados aunque sea con la primera dosis y eso permitirá reducir los contagios y fallecimientos en más de un 75 por ciento.

Aunque admitió, que es probable que las cifras aumenten luego de las vacaciones de Semana Santa pues mucha gente relajó las medidas preventivas.

“Hay una disfunción de contagios, sin embargo, hay que esperar qué efectos pueda acarrear el que se salió mucha gente en Semana Santa y estuvo en balnearios. Hay que ver que situación nos puede producir este relajamiento que es entendible”

Se le preguntó si él ya se vacunó, respondió que no, y que no lo hará al menos en las próximas semanas porque su médico le dijo que no es necesario.

“Consulté con los médicos, al principio me dijeron dos de ellos que me vacunara, pero consulté a otros los que me atendieron directamente cuando padecí del contagio y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable, por ahora, que me vacune”.

López Obrador dijo que este martes cuando se hablará en la mañera del tema de salud, los médicos que le recomendaron no vacunarse explicarán este asunto, para que no haya especulaciones.