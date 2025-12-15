SCJN discutirá aborto en enero: proyecto busca invalidar reducción de semanas en Código Penal de Aguascalientes

En Aguascalientes redujeron a la mitad las semanas en las que se considera legal el aborto( FOTO: Cuartoscuro )

El aborto tiene criterios ya establecidos desde el año 2023 que despenalizan esta práctica, aclaró el ministro Irving Espinosa Betanzo, al confirmar que en enero próximo se discutirá un asunto relacionado con el Código Penal de Aguascalientes cuyo proyecto está a su cargo.

Espinosa Betanzo explicó que en ese caso el tema a discutir es la reducción de las semanas de embarazo a partir de las cuales se puede practicar el aborto.

“Como cualquier otro documento, cualquier otro proyecto, pues será sometido a la consideración del pleno de la Suprema Corte de Justicia y pues serán mis compañeras y compañeros ministros quienes tendrán la posibilidad de estudiarlo, realizar los comentarios correspondientes y obviamente votarlo en el sentido que ellos consideran”. — Irving Espinosa Betanzo

El ministro Irving Espinosa Betanzo indicó que el proyecto se discutirá el 6 de enero

¿Qué establece el criterio actual de la SCJN?

Y es que el criterio de la SCJN es que las mujeres pueden interrumpir el embarazo hasta la semana 12 de gestación, y el Código Penal de Aguascalientes establece una penalidad a quien realice esta práctica desde la sexta semana, es decir, reduce el plazo a la mitad. El ministro Espinosa dijo que su proyecto está alineado a los criterios de la SCJN, pero será el Pleno quien decida, en la sesión del 6 de enero próximo.

El Código Penal de Aguascalientes establece una penalidad a quien aborte desde la sexta semana de gestación

¿Qué postura expresó la Iglesia Católica?

Y es que este domingo, en la editorial de su semanario “Desde la Fe”, la Iglesia Católica se manifestó sorprendida al enterarse que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enlistado un proyecto de sentencia de una Acción de Inconstitucionalidad, en materia de aborto”.

Señaló que su mayor sorpresa consiste en los alcances que se buscan en la sentencia: eliminar el tipo penal de aborto, es decir, permitir el aborto de seres humanos en desarrollo, durante los 9 meses de embarazo, sin tomar en cuenta el bienestar de la madre ni del niño.

Y como si fuera poco, la sesión de la Corte para discutir dicho proyecto se realizaría el 6 de enero, “menudo regalo le presentan en la Epifanía al Niño Jesús: la desprotección total de los bebés por nacer”, reprochó la Iglesia Católica.

“El proyecto de sentencia está influenciado por una ideología muy clara, la de la cultura del descarte, para eliminar sin problema alguno al ser humano que se convierte en un obstáculo. No piensan en la mujer ni en el bebé, solo en “deshacerse de un problema de manera rápida y pragmática”. —

