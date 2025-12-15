Pronóstico clima Ciudad de México: martes 16 de diciembre

El pronóstico del clima para mañana martes 16 de diciembre de 2025 estará marcado por el descenso de temperatura y el Frente Frío número 21, que ocasionarán un ambiente de frío a muy frío durante la madrugada y lluvias ligeras aisladas en el sur y poniente de la ciudad.

¿Cuál será el clima mañana martes 16 de diciembre de 2025 en cdmx?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó sobre el descenso de temperatura y prevé un ambiente de fresco a templado después del mediodía.

Se espera un cielo mayormente nublado con lluvias ligeras, principalmente en el sur y poniente. La temperatura en Ciudad de México mañana oscilará entre 9° y 21° grados.

En la madrugada, entre las 03:00 y las 06:00 horas, se espera que el termómetro registre 9ºc, lo que indica una madrugada de fría a muy fría.

La SGIRPC activó la alerta amarilla en ocho alcaldías: álvaro obregón, cuajimalpa, gustavo a. madero, magdalena contreras, milpa alta, tláhuac, tlalpan y xochimilco.

La alerta amarilla estará vigente de las 00:00 a las 08:00 horas del 16 de diciembre , con temperaturas que descenderán a un rango de 4 a 6 grados centígrados en esas zonas.

Se pronostica viento de dirección norte de 15 a 30 km/h, con rachas de 45 km/h.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 16/12/2025 en las demarcaciones de álvaro obregón, cuajimalpa, gustavo a. madero, magdalena contreras, milpa alta, tláhuac, tlalpan y xochimilco. — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 15, 2025

¿Qué ocurre a nivel nacional?

La inestabilidad es causada por el FF 21, que se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste, centro y oriente del Golfo de México. Este sistema frontal mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas y la península de Yucatán. La masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país. Sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer en zonas altas del centro del país.

Además, el martes, el frente 21 se desplazará sobre el oriente del golfo de México, manteniendo lluvias y chubascos en la península de Yucatán, aunque se espera que deje de afectar al país al final del día. Se prevé que la masa de aire polar asociada continúe generando ambiente frío a muy frío en el norte, noreste y centro del país durante la mañana y noche.

Recomendaciones de vestimenta y prevención

La coordinación nacional de protección civil (CNPC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitieron las siguientes recomendaciones ante las bajas temperaturas: